وزير الآثار: عروض خارجية لإنشاء "تليفريك" من المتحف الكبير إلى الأهرامات

كتب محمد مجدى السيسى

قال خالد العنانى، وزير الآثار، إن هناك عدد من العروض المقدمة من الخارج، لإنشاء تليفريك من المتحف الكبير إلى منطقة الأهرامات، وإن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تدرس الآن كافة العروض المقدمة بعناية لتطبيق أفضلها، مضيفاً،: "سيكون من الأشهر فى العالم".

بدوره، أوضح اللواء عاطف مفتاح، رئيس اللجنة الهندسية للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس اللجنة الهندسية لمشروع المتحف المصري الكبير، فى كلمته خلال اجتماع لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان المنعقد الآن برئاسة سحر طلعت مصطفى لمناقشة جهود اللجنة فى شأن مشروع تطوير هضبة الأهرامات والمتحف الكبير، أن هناك أربعة عروض مقدمة لإنشاء التليفريك.

وأضاف: "فرنسا تلهث الآن وراء عمل المشروع، وقدمت عرضين حتى الآن، وجميع العروض مميزة و تدعو للإنجاز، بيقولوا إنهم مش محتاجين دعم من الدولة المصرية".