وزير الآثار: الرئيس السيسي أوصى بعدم توقف العمل بالمتحف الكبير لأى سبب مالى

كتب محمد مجدى السيسى

كشف الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، عن اجتماع حضره مع الرئيس عبد الفتاح السيسى واللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال الأيام الماضية، أوصى خلاله الرئيس بعدم توقف العمل فى مشروع المتحف المصرى الكبير، تحت أى ظروف متعلقة بالتمويل المادى.

وأضاف "العنانى"، فى كلمته خلال اجتماع لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان المنعقد الآن برئاسة سحر طلعت مصطفى لمناقشة جهود اللجنة في شأن مشروع تطوير هضبة الأهرامات والمتحف الكبير، أنه بعد توجيه الرئيس السيسى، تم توفير كافة الالتزامات المالية من الجانب المصري، بحد أدنى 100 مليون جنيه شهريا.

وأكد وزير الآثار، أنه سيتم الانتهاء هندسيا من المرحلة الأولى من مشروع المتحف المصرى الكبير نهاية 2018، و سيتم استلام أول ڤاترينة فى غضون أيام، مع عمل نظام للتطوير والمراقبة الأعلى فى العالم .