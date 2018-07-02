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وزير الآثار: الانتهاء من الأعمال الهندسية لمشروع هضبة الهرم قبل 15 يوليو

الإثنين، 02 يوليه 2018 05:19 م
وزير الآثار: الانتهاء من الأعمال الهندسية لمشروع هضبة الهرم قبل 15 يوليو خالد عناني وزير الأثار
كتب محمد مجدى السيسى
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وجه الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، الشكر لجهود لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، فى شأن مشروع تطوير هضبة الهرم، مؤكدا أن الهدف الرئيسى من المشروع هو غلق مدخل مينا هاوس، كما تم الانتهاء من مركز زوار حديث من طريق الفيوم، متابعا: " مفيش عربيّات هتدخل، السياح هيركبوا سيارات صديقة للبيئة، وشغالين حاليا حتى نصل لأفضل مستوى من الخدمات".
 
 
و أضاف "العنانى"، فى كلمته خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن لمناقشة جهود اللجنة بشأن مشروع تطوير هضبة الهرم، أن الوزارة وصلت إلى مستوى مرضى من التفاوض مع إحدى الجهات من القطاع الخاص لإدارة الخدمات، "الحمامات، الكافتيريات، الأتوبيسات، التصوير"، مشددا على أن إدارة المنطقة مصرية خالصة، لكن المنوط بالقطاع الخاص قليل من الخدمات التى ليس للوزارة علاقة بها.
 
 وأشار وزير الآثار إلى أنه سيتم الانتهاء من مشروع تطوير هضبة الهرم هندسيا قبل 15 يوليو المقبل، وأن العالق فقط بعض أعمال الحماية المدنية وبعض الاعمال الأخرى، متطلعا للانتهاء من المشروع قبل نهاية عام 2018.
 
 

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