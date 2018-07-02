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الإثنين، 02 يوليه 2018 05:28 م
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خطة لتعظيم الإيرادات وترشيد الإنفاق..

وزارة الأوقاف تحقق 783 مليون جنيه كموارد ذاتية فى موازنة 2018/2019

الإثنين، 02 يوليه 2018 04:55 م
وزارة الأوقاف تحقق 783 مليون جنيه كموارد ذاتية فى موازنة 2018/2019 وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب – إسماعيل رفعت
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أعلنت وزارة الأوقاف، فى بيان رسمى، عن خطتها المالية المعدة للعام المالى الحالى 2018/ 2019م وبنتها على عدة محاور تهدف فى جملتها إلى تعظيم الموارد الذاتية التى حققت معدلات نمو متميزة خلال العام 2017/ 2018م، مع ترشيد الإنفاق من خلال ربط أى إثبات أو حوافز بالتميز الحقيقى والعمل والإنتاج وعدم صرف أية حوافز إلا من خلال لجنة قيادية مختصة فى كل من الوزارة والجهات التابعة لها.

 

ومن جهة أخرى بلغ إسهام الوزارة من مواردها الذاتية فى خطة العام المالى 2017/ 2018م ما يزيد على 783 مليون جنيه منها 282 مليون جنيه لتحسين دخل السادة الأئمة متمثلة فى استمرار صرف بدل صعود المنبر كاملًا، وصرف إعانة العلماء وتحسين دخلهم وبدل الإطلاع، حيث يتم تمويل 25% من بدل صعود المنبر، وبدل إعانة العلماء كاملًا وبدل التحسين كاملًا وبدل الإطلاع كاملًا من الموارد الذاتية للوزارة.

 

وفى إطار الدور الاجتماعى للوزارة فى خدمة المجتمع تم تخصيص 315 مليون جنيه لأعمال البر والقرض الحسن، منها 240 مليون جنيه لأعمال البر، و75 مليون جنيه للقرض الحسن بدون أية فوائد أو مصاريف إدارية، بالإضافة إلى تكليف فريق عمل هيئة الأوقاف بإعداد خطة متكاملة لوضع آليات الاستثمار الأمثل لأموال وأعيان الوقف، وعلى أن تسلم الخطة لمعالى الوزير خلال أسبوع من تاريخه.

 

وقالت وزارة الأوقاف، إن جميع النفقات الذاتية تتم فى إطار تنفيذ شروط الواقفين من جهة، واللوائح والقوانين المنظمة من جهة أخرى.

 


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