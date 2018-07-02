نيابة مركز الوقف بقنا تصرح بدفن جثة عجوز مجهول الهوية عثر عليها منذ 3 أشهر

قنا- هند المغربى - وائل محمد

‏صرحت النيابة العامة بمركز الوقف، اليوم الاثنين، بدفن جثة عجوز مجهول الهوية عُثر عليها بمنطقة الشيخ علي التابعة لمركز نجع حمادي، شمالي قنا، بعد نقلها إلى مستشفى الوقف المركزي، منذ 3 أشهر، والفشل في التعرف على صاحبها.

وكانت الأجهزة الأمنية بالوقف تلقت بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة مجهولة الهوية بمنطقة الشيخ علي التابعة لمركز نجع حمادي، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الوقف المركزي منذ 3 أشهر، وبالاتقال والفحص تبين أن الجثة تعود لعجوز سبعيني، ولا يحمل أي أوراق، ولا يوجد على جسده أى أثار لاعتداء.‏



