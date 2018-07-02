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نيابة الشرقية تشكل لجنة لمعاينة بئر أثرى تم اكتشافة داخل أرض زراعية

الإثنين، 02 يوليه 2018 10:20 ص
نيابة الشرقية تشكل لجنة لمعاينة بئر أثرى تم اكتشافة داخل أرض زراعية بئر من العصر الرومانى
الشرقية – إيمان مهنى و فتحية الديب
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قرر المستشار هيثم نصار محامى عام نيابات جنوب الشرقية، حبس موظف بالمعاش من مركز منيا القمح، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتنقيب عن الآثار فى أرضه الزراعية، وتشكيل لجنة ثلاثية لمعاينة المضبوطات التى عثر عليها بحوزة المتهم ويرجح أن تعود للعصر الرومانى ووضع تقريرها حول المضبوطات.

كانت البداية بورد معلومات لمباحث الآثار بالشرقية، برئاسة المقدم محمد رجب، ومعاونة محمود النمر بقيام موظف بالمعاش بالتنقيب عن الآثار داخل مزرعة موالح يمالكها، مستغلا الأشجار الكثيفة بأرضة لإخفاء الحفر والعمل بعيد عن أعين الأهالى.

تم إخطار اللواء هشام قدرى مدير مباحث السياحة والآثار واللواء مصطفى أنسى مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، والذى أمر بتشكيل حملة مكبرة بالتنسيق مع الرائد أحمد حسن رئيس المركز، والتى قامت بمداهمة الأرض الزراعية مدعومة بقوات شراطية، وتبين تواجد "عبدالحميد . ع" 61 سنة موظف بالمعاش، داخل الأرض، ووجود أثار حفر ومكان مغطى بجذوع الأشجار والخشب وبرفع الغطاء عنه اتضح أنه بئر بعمق 9 متر وبة مياه، و بالبحث داخل الأرض الزراعية وجد بجوار البئر غطاء آخر بجذوع الشجر وبرفعة عثر على 4 أوانى فخارية.

وأشار تقرير الفحص المبدئى لمفتش الآثار المرافق للحملة، أن البئر المعثور علية يعود للعصر الرومانى وأن الأوانى هى أيضا لذات الحقبة.

واعترف المتهم فى تحقيقات المباحث، بقيامة بالتنقيب عن الآثار منذ فترة، بمساعدة آخرين بعد علمه بوجود مقبرة أثرية  أسفل مزرعته إلا أن أعمال الحفر توصلت للبئر .

 

1-الاثار المضبوطة
الاثار المضبوطة

 

3-الاثار المضبوطة
 بئر من العصر الروماني

 

2-الاثار المضبوطة 
بئر من العصر الروماني
 

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