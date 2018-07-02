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الإثنين، 02 يوليه 2018 12:48 م
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نيابة الأزبكية تحتجز صيدليا لحيازته أدوية محظور تداولها فى الأسواق

الإثنين، 02 يوليه 2018 10:49 ص
نيابة الأزبكية تحتجز صيدليا لحيازته أدوية محظور تداولها فى الأسواق حبس-أرشيفية
كتب عامر مصطفى
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حجزت نيابة الازبكية، صيدليا لاتهامه بحيازة أدوية حكومية ممنوع تداولها بالصيدليات العامة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وذلك لوصول تحريات المباحث عن الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة عقب ورود معلومات بقيام "ح. س"، صيدلى حر ويملك صيدلية بشارع رمسيس، بحيازة كميات كبيرة من الأدوية المهربة والمحظور تداولها،  بقصد الاحتكار، وطرحها فى الأسواق بأعلى من الأسعار المقررة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم استهداف الصيدلية، وعثر بداخلها على كميات من الأدوية والعقاقير الطبية المستوردة والمهربة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية والغير مسجله بوزارة الصحة بالمخالفة لأحكام القانون.

 

 


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