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ننشر نموذج إجابة مادة الاستاتيكا لطلاب الثانوية العامة

الإثنين، 02 يوليه 2018 11:39 ص
ننشر نموذج إجابة مادة الاستاتيكا لطلاب الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة 2018
كتب ــ محمود طه حسين
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ينشر "اليوم السابع" نموذج إجابة وتوزيع درجان مادة الاستاتيكا لطلاب الثانوية العامة والذى أدى فيه الطلاب امتحاناتهم أمس الأحد.

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت 3 يونيو الماضي و انتهت أمس الأحد 1 يوليو الجارى، وأدى  قرابة 656 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية.

 

نموذج إجابة مادة الاستاتيكا لطلاب الثانوية العامة (1)
نموذج إجابة مادة الاستاتيكا لطلاب الثانوية العامة (1)

 

نموذج إجابة مادة الاستاتيكا لطلاب الثانوية العامة (2)
نموذج إجابة مادة الاستاتيكا لطلاب الثانوية العامة (2)

 

 

نموذج إجابة مادة الاستاتيكا لطلاب الثانوية العامة (3)
نموذج إجابة مادة الاستاتيكا لطلاب الثانوية العامة (3)

 

 

نموذج إجابة مادة الاستاتيكا لطلاب الثانوية العامة (4)
نموذج إجابة مادة الاستاتيكا لطلاب الثانوية العامة (4)

 

 

نموذج إجابة مادة الاستاتيكا لطلاب الثانوية العامة (5)
نموذج إجابة مادة الاستاتيكا لطلاب الثانوية العامة (5)

 

 

نموذج إجابة مادة الاستاتيكا لطلاب الثانوية العامة (6)
نموذج إجابة مادة الاستاتيكا لطلاب الثانوية العامة (6)

 


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