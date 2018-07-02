ننشر نص تعديلات الحكومة على قوانين المنشآت الفندقية ومكافحة الإرهاب والمرور

نور على

حصل "اليوم السابع" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القوانين رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والمرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ومكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 .

ويهدف مشروع القانون، إلى مواجهة خطر جرائم الإرهاب الذى يهدد الأسس التى تميز الدولة، كما يسعى لسد الطريق أمام مختلف صور الإيواء للعناصر الإرهابية أو توفير الملاذ الآمن لهم أو الوسائل التى تساعدهم على التخفى بعيدا عن أعين الجهات المختصة بتنفيذ أحكام القانون بالدولة، كما يشدد العقوبات على بعض الجرائم الواردة.

يذكر أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب وافقت اليوم خلال اجتماعها برئاسة النائب أحمد الشريف، من حيث المبدأ على المشروع وأجلت مناقشة المواد لاجتماع قادم.