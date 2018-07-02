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ننشر السيرة الذاتية للواء محسن عبد النبى مدير مكتب رئيس الجمهورية الجديد

الإثنين، 02 يوليه 2018 11:48 ص
ننشر السيرة الذاتية للواء محسن عبد النبى مدير مكتب رئيس الجمهورية الجديد اللواء محسن عبد النبى مدير مكتب رئيس الجمهورية
كتب زكى القاضى
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا بتولى اللواء محسن عبد النبى، مدير إدارة الشئون المعنوية السابق، منصب مدير مكتب رئيس الجمهورية الجديد.

تخرج اللواء محسن عبد النبى من الكلية الحربية عام 1978، دفعة 71 حربية، حيث تولى جميع الوظائف القيادية فى سلاحه، حتى تم تعيينه فى منصب نائب مدير إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة منذ يناير 2012، ثم مديرا للشئون المعنوية منذ يناير 2014، حيث تم تعيينه اليوم مديرا لمكتب رئيس الجمهورية.

حصل اللواء محسن عبد النبى على نوط 25 إبريل 1982، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة عام 2000، ونوط الخدمة الممتازة 2009،و نوط التدريب من الطبقة الأولى 2009، ونوط الواجب العسكرى من الطبقة الثانية عام 2010، وميدالية اليوبيل الفضى لتحرير سيناء، وميدالية اليوبيل الذهبى لثورة 23 يوليو، وميدالية اليوبيل الفضى لنصر أكتوبر 1973، وميدالية 25 يناير 2012، ونوط الواجب العسكرى الطبقة الثانية 2012، ونوط الواجب العسكرى 2012، وميدالية 30 يونيو.


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محسن عبد النبى

مدير مكتب رئيس الجمهورية

اللواء محسن عبد النبى

الشئون المعنوية




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