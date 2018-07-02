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الإثنين، 02 يوليه 2018 05:28 م
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نقابة المعلمين توقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة تعليمية سعودية لتدريب أعضائها

الإثنين، 02 يوليه 2018 04:37 م
نقابة المعلمين توقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة تعليمية سعودية لتدريب أعضائها جانب من توقيع البروتوكول بين نقابة المعلمين والمؤسسة السعودية
كتبت آية دعبس
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وقع خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بروتوكول تعاون مع إحدى المؤسسات الخاصة بالاستشارات التعليمية والتقنية بالمملكة العربية السعودية، فى مجال التدريب النوعى للعمل بمنظومة تكاملية لمناهج العلوم والتكنولوجيا والتصميم الهندسى والرياضيات STEM .

 

وأوضحت النقابة، فى بيان، أن التوقيع كان بحضور خالد بن عبدالله النامى المستشار والملحق الثقافى لسفارة المملكة العربية السعودية، ومحمد عبد الله أمين عام نقابة المهن التعليمية، والدكتور صابر صالح سليمان المستشار الأكاديمى والتقنى للمؤسسة، وكل من الدكتور مصطفى فتحى محمد، والدكتور شريف حمدي، والدكتور محمد عبدالنور استشارى التدريب باتحاد المعلمين العرب.

 

وأوضح رئيس اتحاد المعلمين العرب، أن هذا البروتوكول يهدف إلى التعاون بين الجانبين فى مجالات التدريب النوعى التعليمى لكافة عناصر المنظومة التعليمية "Systemic Education" على مستوى الدول العربية لرفع كفاءات القيادات التعليمية وتمهير المعلمين العرب على المستوى المحلى والإقليمى آملين فى التوسع الدولي، وعودة الريادة فى إعداد جيل يتعايش مع مستجدات وتسارع العصر التكنولوجى وفقا للآليات والمعايير العالمية.

 

وأكد "الزناتي" حرص نقابة المهن التعليمية واتحاد المعلمين العرب على تحسين واقع التعليم العربى والمصري، خاصة فى ظل التطور الهائل للتراكم المعرفى وكيفية الحصول عليه، والتعامل بها فى عصر الحراك التكاملى للأنظمة المعرفية الطيفية "Trans-disciplinary" كما وكيفا، الأمر الذى يتطلب سرعة التعامل الكيفى والكمى مع تلك الأنظمة.

 


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