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نائب محافظ القاهرة: انهيار عقارى الساحل بسبب حفر لإنشاء مبنى ثالث بجوارهما

الإثنين، 02 يوليه 2018 10:32 ص
نائب محافظ القاهرة: انهيار عقارى الساحل بسبب حفر لإنشاء مبنى ثالث بجوارهما اللواء محمد أيمن عبدالتواب نائب محافظ القاهرة
كتب ــ سيد الخلفاوى
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أكد اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الغربية والشمالية، أن سبب انهيار عقارين بحى الساحل هو حفر لإنشاء مبنى بجوارهما ما أدى لترحيل الحوائط الحاملة لهما وسقوطهما.

وأضاف نائب المحافظ، لـ" اليوم السابع"، خلال تواجده بموقع الحادث، أن قوات الحماية المدنية تبحث الآن عن سيدة أسفل الأنقاض، مشيرا إلى أن العقارين كانا يسكنهما 8 أسر سيتم توفير سكن بديل لهم فى شقق المحافظة.

وأوضح عبد التواب أن العقارين مكونين من أرضى وثلاث أدوار، مضيفا أنه تم إخلاء عقار ثالث مجاور لهم به 4 أسر خوفا من سقوطه، وسيتم توفير سكن مؤقت لهم بحديقة الترعة حتى يتم إنهاء إجراءات تسكينهم.


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