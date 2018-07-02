موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. التعليم تفتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

التعليم تعلن فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية عبر موقعها الرسمى

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التقدم للطلاب على المدارس المصرية اليابانية عبر موقعها الرسمى .

أجهزة حى الساحل تواصل البحث عن "عم حسين" المفقود أسفل العقارين المنهارين

تستمر أجهزة حى الساحل فى البحث عن حسين السيد، الشهير بـ "عم حسين"، البالغ من العمر 75 عاما، أسفل أنقاض العقارين المنهارين بشارع الزهرية بحى الساحل، بعدما انهيار العقارين نتيجة أعمال الحفر التى كانت تتم بقطعة الأرض الملاصقة لهم، بهد حصول صاحبها على ترخيص من الحى ببدء الحفر والهدم.

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2018 النصف الثانى من يوليو الجارى

تواصل كنترولات الثانوية العامة التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنهاء أعمال التصحيح وتقدير درجات الثانوية العامة، وكراسات البوكليت تمهيدا لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2018 خلال الفترة المقبلة.

رئيس الوزراء يوافق على مد البرنامج الزمنى لإنشاء المنطقة الاستثمارية بميت غمر

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بالموافقة على مد البرنامج الزمنى لإنشاء المنطقة الاستثمارية المرخص بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2616 لسنة 2009 للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإنشائها بمنطقة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، لمدة 36 شهراً اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار.

متحدث باسم مفوضية اللاجئين: ارتفاع عدد للنازحين في جنوب غرب سوريا إلى 270 ألف نازح

قال المتحدث باسم مفوضية اللاجئين إن عدد النازحين ارتفع في جنوب غرب سوريا إلى 270 ألف نازح

الفريق محمد زكى يغادر إلى فرنسا فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام

غادر الفريق محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى صباح اليوم إلى العاصمة الفرنسية باريس، على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى، فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، ومن المقرر أن يجرى القائد العام خلال الزيارة العديد من المباحثات مع كبار المسئولين العسكريين بفرنسا، لبحث سبل تعزيز التعاون العسكرى المشترك فى ضوء العلاقات المتميزة التى تربط القوات المسلحة، لكلا البلدين في العديد من المجالات.

ننشر السيرة الذاتية للواء محسن عبد النبى مدير مكتب رئيس الجمهورية الجديد

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا بتولى اللواء محسن عبد النبى، مدير إدارة الشئون المعنوية السابق، منصب مدير مكتب رئيس الجمهورية الجديد.

المتحدث باسم "الوزراء": كلمة مدبولى بقمة نواكشوط ركزت على الإصلاح المؤسسى

أكد أشرف سلطان المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أن كلمة المهندس مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ركزت خلال مشاركته بالقمة الإفريقية بنواكشواط، على قضية الإصلاح المؤسسى، مشيرا إلى أن مصر مهتمة بالقضية وأعربت عن دعمها جهود وإصلاح وتطيور الاتحاد الإفريقى والأجهزة التابعة له.

ننشر نموذج إجابة مادة الاستاتيكا لطلاب الثانوية العامة

ينشر "اليوم السابع" نموذج إجابة وتوزيع درجان مادة الاستاتيكا لطلاب الثانوية العامة والذى أدى فيه الطلاب امتحاناتهم أمس الأحد.

التعليم العالى: جامعة كندا – مصر دليل تحول العاصمة الإدارية من الحلم للحقيقة

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن جامعة كندا- مصر خير دليل على الحلم الذى أصبح حقيقة على أرض الواقع، وهى العاصمة الإدارية الجديدة.

قرار جمهورى بتعيين محسن محمود على عبدالنبى مديرا لمكتب رئيس الجمهورية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا بتعيين محسن محمود على عبد النبى مديرا لمكتب رئيس الجمهورية.

مكافحة المخدرات تنجح فى إحباط تهريب نصف طن هيروين عبر أودية الشلاتين الجبلية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالأشتراك مع الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، من إحباط عملية تهريب كبيرة لكمية من مخدر الهيروين، وصلت لـ 450 كيلو هيروين، وذلك قبل تهريبها بالأودية الجبلية القريبة من منطقة الشلاتين .