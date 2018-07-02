من 24 ساعة إلى خمس سنوات.. تعرف على حالات وعقوبات القتل الخطأ

كتب عامر مصطفى

فى إطار علاج مشكلة الزيادة المضطردة فى عدد القضايا، ولتبسيط سير الإجراءات القانونية على القراء ولإثراء معلوماتهم القانونية، يستعرض "اليوم السابع" عقوبة القتل الخطأ.

نصه بالقانون:

نصت المادة 238 من قانون العقوبات بأن من تسبب خطأ بموت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين، والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مده لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنية بأحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنة، ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنية أو بأحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشا عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف والواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.

وتنص المادة 244 من ذات القانون على أن من تسبب خطا فى جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مده لا تزيد على سنه وبغرامة لا تجاوز مائتى جنية أو بأحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مده لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقعت الحادث عن مساعده من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك وتكون العقوبة بالحبس إذا نشا عن الجريمة أصابه أكثر من ثلاثة أشخاص فإذا توافرت ظروف أخرى من الظروف الوارده فى الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنه ولا تزيد على خمس سنين.

حالات القتل الخطأ:

1- الإهمال: يعنى الغفلة عن القيام بما يجب أن يقوم به الشخص المتبصر ويتمثل الإهمال بالضرر السلبى الذى ينشأ عنهُ الضرر، مثل؛ الشخص الذى يحفر حفرة عميقة ويهمل أحاطتها بحاجز فيقع فيها أحد المارة ويموت

2- عدم الانتباه يعنى التقصير الناتج عن الطيش والخفة غير المعذورة وهو شبيه الإهمال بالضرر السلبى الذى ينشأ مثل ؛ أن يقع القتل الخطأ من بندقية انطلقت بعد إلقاءها على الأرض بدون انتباه

3- الرعونة: يقصد بها انعدام المهارة ونقص التدريب وسوء التقدير، فالجانى يجهل ما كان يجب أن يعلم به والرعونة تظهر مادية كحالة الصياد الذى يطلق الرصاص على حيوان فيصيب إنسان ويقتله

4- عدم الاحتياط: أن الجانى يعلم جيدا طبيعة عمله ويعلم أنهُ يمكن أن تترتب عليه نتائج ضارة، لكنهُ لم يتوقع الوفاة التى حدثت، مثل؛ صاحب المصنع الذى يعلم بأن لديه جهاز فى حالة سيئة ويتركه فينفجر الجهاز ويقتل أحد العمال

5- عدم مراعاة القوانين والأنظمة والأوامر: فهذهِ الصورة تعد مستقلة عن صور الخطأ الأخرى أى أن المسؤولية تتحقق بمجرد مخالفة القوانين أو الأنظمة أو الأوامر، مثل: لو قاد شخص سيارته على الجانب الأيسر من الطريق خلافا لما يقررهُ القانون أو نظام المرور، وإحدى الصور أعلاه تمثل النشاط الخاطئ، للركن المادى للجريمة وما ينتج عن نتيجة جرمية ضارة ليكون علاقة سببية بينهما.