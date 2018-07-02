من أجل الحب.. أميرة يابانية تتنازل رسميا عن ألقابها الملكية للزواج من عامل شحن

أعلنت الأميرة اليابانية أياكو، اليوم الاثنين، خطبتها على أحد عمال الشحن العاملين بشركة "نايك لاين"، وذلك خلال مؤتمر صحفى، اليوم الاثنين.

وكانت الأميرة اليابانية قد أثارت حالة من الجدل، بعد قرارها الزواج من شخص عادى، خاصة وأن القرار يعنى أن تتنازل الأميرة، صاحبة الـ27 عاما، عن ألقابها الملكية.

وبحسب الأعراف الملكية، فإن الإناث من الأسرة المالكة فى اليابان يضطررن إلى التخلى عن ألقابهن الملكية، فى حال قررن الزواج من أى شخص عادى من عامة الشعب، على عكس الذكور الذين يسمح لهم بالزواج من عامة الشعب دون التنازل عن مميزاتهم.