مفوضة الاتحاد الإفريقى: 11 يوليو "يوما " للحرب على الفساد فى إفريقيا

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أكدت "مفوضة " الاتحاد الإفريقى "المكلفة " بالمصادر البشرية ، والتعليم ، والتكنولوجيا ، سارة إنيانج ، أن "أجندة إفريقيا 2063 " تسعى من خلال جملة من الاستراتيجيات إلى مكافحة الفساد على مختلف المستويات ، مشيرة فى هذا الصدد إلى تخصيص يوم الحادى عشر من يوليو ، "يوما " للحرب على الفساد .

وشددت المسؤولة الإفريقية - خلال مؤتمر صحفى عقدته اليوم الإثنين على هامش القمة الإفريقية فى (نواكشوط ) على أهمية مواجهة الفساد على مستوى التعليم ، باعتباره "قاعدة انطلاقة " لكل البرامج التنموية الهادفة إلى بناء وتطوير وتمكين القارة، واستعرضت المسؤولة مظاهر الفساد التى يعانيها التعليم فى افريقيا، لافتة فى هذا الصدد إلى الفساد "المستشرى " على مستوى تحويل التمويلات المخصصة للتعليم إلى مجالات أخرى ، مما انعكس "سلبا " على الأداء العلمى، والنتائج المترتبة على ذلك .