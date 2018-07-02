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الإثنين، 02 يوليه 2018 12:44 م
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مفتى الجمهورية ينعى الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر الأسبق

الإثنين، 02 يوليه 2018 12:21 م
مفتى الجمهورية ينعى الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر الأسبق الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية
كتب لؤى على
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نعى فضيلة الدكتور شوقى علام – مفتى الجمهورية - فضيلة الشيخ محمود عاشور، وكيل الأزهر الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية، الذى وافته المنية صباح اليوم.

وقال مفتي الجمهورية فى بيان له اليوم الإثنين، إن الأمة الإسلامية فقدت علمًا بارزًا من أعلام الأزهر الشريف، أفنى عمره فى خدمة الإسلام والمسلمين وبذل جهدا واضحا فى محاولات التقريب بين المذاهب الإسلامية.

وأضاف مفتى الجمهورية: إن الفقيد - رحمه الله - ترك تراثًا علميًّا ضمَّ خلاصة خبراته الطويلة وجهوده الكبيرة فى التقريب بين المذاهب الإسلامية.

وتوجه فضيلة المفتى بخالص العزاء للأزهر الشريف وللأمة الإسلامية ولأسرة الفقيد، داعيًا الله تعالى أن يتغمَّده برحمته ويسكنه فسيح جنته، وأن يشفع فيه علمه وأعماله الصالحة، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.. “إنا لله وإنا إليه راجعون".

 


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مفتي الجمهورية

محمود عاشور

وكيل الأزهر




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