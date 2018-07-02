مصطفى مدبولى: جار تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى و"سكن مصر" بمدينة غرب قنا

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه يجرى تنفيذ عدد من مشروعات الإسكان، والمرافق، بمدينة غرب قنا، حيث يتم تنفيذ عدد من عمارات الإسكان الاجتماعى، ومشروع "سكن مصر"، والتنفيذ فى مراحل مختلفة، كما تتم حاليا أيضا أعمال البنية الأساسية، والمرافق للمرحلة الأولى بالمدينة، مشيرا إلى أن مدينة غرب قنا تم إنشاؤها بموجب القرار الجمهورى رقم 168 لسنة 2017، بمساحة 8971.11 فدان، وهناك تكليفات من الرئيس السيسى بمضاعفة نسب الإنجاز بالمدينة، ليتم الانتهاء من المرحلة الأولى فى أقرب وقت ممكن.

وأوضح المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، والمشرف على غرب قنا، أنه تم الانتهاء من أعمال الحفر لـ24 عمارة بمشروع "سكن مصر"، من إجمالى 30 عمارة (720 وحدة سكنية) بالمشروع من المقرر تنفيذها بالمدينة، كما تم تنفيذ أعمال طبقات الإحلال لـ18 عمارة، وجار تنفيذ أعمال خرسانات الهيكل، وتم صب أعمدة الدور الثانى علوى بإحدى العمارات.

وأضاف: تم أيضاً الانتهاء من أعمال الحفر لـ30 عمارة (720 وحدة سكنية) بمشروع "الإسكان الاجتماعى"، ويجرى تنفيذ أعمال طبقات الإحلال لـ13 عمارة منها، والانتهاء من الأساسات العادية لـ6 عمارات، ويجرى تنفيذ أعمال النجارة والحدادة للأساسات المسلحة لـ3 عمارات.

وأشار المهندس رضوان عبدالرشيد إلى أنه تم إسناد أعمال تنفيذ البنية الأساسية لمساحة 1400 فدان شاملة (صرف – مياه – رى)، بالإضافة إلى الخط الناقل والمأخذ لشركة طلعت مصطفى بقيمة 1.1 مليار جنيه، وتم الانتهاء من الرفع المساحى والجسات، والانتهاء من 491 ألف م3، وكذا الانتهاء من 217 ألف م3 أعمال ردم بنسبة 68 %، وتم اعتماد نوعية المواسير لشبكات المياه والرى والصرف الصحى، وجار التعاقد للتوريد، موضحاً أن نسبة أعمال تركيب مواسير الصرف الصحى بلغت 25 %، ومواسير مياه الشرب بلغت 8 %، وذلك لمنطقة (1، 2)، والطرق الرئيسية.