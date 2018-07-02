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الإثنين، 02 يوليه 2018 02:27 م
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مصر للطيران وشركة Shenzhen Airlines الصينية تفعلان اتفاقية المشاركة بالرمز

الإثنين، 02 يوليه 2018 01:23 م
مصر للطيران وشركة Shenzhen Airlines الصينية تفعلان اتفاقية المشاركة بالرمز مصر للطيران
كتبت ــ رحاب نبيل
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 أعلنت مصر للطيران اليوم الاثنين، عن توقيعها اتفاقية شراكة بالرمز مع شركة Shenzhen Airlines الصينية، في ضوء الجهود التي تبذلها الشركة الوطنية لتدعيم التعاون مع الشركات الأعضاء بتحالف ستار.
 
 وبموجب هذه الاتفاقية، فإن شركة Shenzhen Airlines ستتمكن من وضع رمز رحلاتها كناقل مسوق على رحلات مصر للطيران بين القاهرة وجوانزو.
 
وفي هذا الصدد صرح الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بأنه "يمكن الآن لعملاء شركة Shenzhen Airlines تجربة الخدمات المميزة المتوفرة على طائرة البوينج B777-300ER من وإلى جوانزو.
 
 وأضاف "أننا على استعداد تام للترحيب بضيوفنا على متن رحلاتنا بين القاهرة وجوانزو، كما سيستفيد عملاء الشركتين بالعديد من الفوائد والمميزات المقدمة من خلال الشركات الأعضاء بالتحالف بما في ذلك إمكانية جمع واستخدام أميال برنامج المسافر الدائم الخاص بالشركتين، بالإضافة إلى تقديم الخدمات المميزة لعملاء تحالف ستار من المستويين الفضي والذهبي".
 
من جانبها، صرحت مدير الشئون الدولية بشركة Shenzhen Airlines، السيدة تشين زيهونج بأن "مصر للطيران هي شركة الطيران الوحيدة التي تُسير رحلات مباشرة بين الصين ومصر وبفضل انتعاش حركة السفر من الصين، فإن اتفاقية المشاركة بالرمز توفر لعملاء شركة Shenzhen Airlines الكثير من خيارات السفر المرنة إلى مصر".
 
كما صرح الطيار شريف عزت، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية بأنه "مع توقيع اتفاقية المشاركة بالرمز، فإن عملاء Shenzhen Airlines المسافرين مع مصر للطيران عبر مطار القاهرة المحوري سيحصلون على فرصة السفر إلى العديد من النقاط الرئيسية في أفريقيا والشرق الأوسط"، مضيفا أن الاتفاقية الجديدة توفر أساس قوي لفرص التعاون التجاري المستقبلي بين الشركتين.
 
جدير بالذكر، أن اتفاقية التعاون الجديدة ستكون متاحة للسفر اعتباراً من 16 يوليو 2018 وستوفر للعملاء العديد من المميزات مثل إمكانية جمع واستخدام أميال برنامج المسافر الدائم الخاص بالشركتين وتسجيل الحقائب حتى نقطة الوصول الأخيرة واستخدام استراحات مصر للطيران بمطار القاهرة، بالإضافة إلى خدمة الـ Fast Track المتوفرة بمطار القاهرة.

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مصر للطيران

شركة Shenzhen Airlines الصينية

إتفاقية المشاركة بالرمز




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