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"مصر للطيران" تسير 214 رحلة من وإلى مطار القاهرة لنقل أكثر من 19 ألف راكب

الإثنين، 02 يوليه 2018 06:19 ص
"مصر للطيران" تسير 214 رحلة من وإلى مطار القاهرة لنقل أكثر من 19 ألف راكب مطار القاهرة
كتب محمد طنطاوى
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تسير الشركة الوطنية "مصر للطيران" اليوم الاثنين 205 رحلة من والى مختلف العواصم العربية والعالمية والمدن الداخلية المصرية لنقل اكثر من 19 ألف راكب مصرى وأجنبى إلى وجهاتهم.

 

وأفاد مصدر ملاحى أن مصر للطيران تسير 108 طائرات من مطار القاهرة الدولى لنقل نحو 9 آلاف و427 راكبًا إلى العواصم العربية والعالمية والمدن الداخلية المصرية، كما تسير مصر للطيران 106 رحلات من العواصم العربية والعالمية والمدن الداخلية المصرية إلى مطار القاهرة لنقل 9 آلاف و732 راكبًا.

 

وأوضح المصدر أن مركز العمليات لم يتلق حتى الآن أى إخطار بإلغاء أى رحلة من رحلات الشركة فى مرحلتى الإقلاع والوصول.

 


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