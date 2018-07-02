مصر للطيران تختتم موسم العمرة بنقل 120ألف معتمر وتستعد لموسم الحج

اختتمت الشركة الوطنية مصر للطيران، موسم العمرة لهذا العام بتسيير 17 رحلة جوية من مطارى جدة والمدينة المنورة لعودة 3500 معتمر إلى مطار القاهرة الدولى.

وصرح الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة الوطنية مصر للطيران قامت بنقل 60 ألف معتمر خلال شهر رمضان فقط من المطارات السعودية إلى أرض الوطن بعد أداء مناسك العمرة على متن 450 رحلة جوية، كما نقلت مصر للطيران 60 ألف معتمر أيضا خلال عمرة شهر رجب وشعبان بأعلى نسبة انتظام فى التشغيل ليصبح إجمالى المعتمرين الذين نقلتهم الشركة هذا العام 120 ألف معتمر.

من ناحية أخرى بدأت مصر للطيران فى الاستعداد لموسم الحج حيث جارى التنسيق مع الجهات المعنية للإعلان عن مواعيد إصدار تذاكر الحج وإعداد جداول تشغيل الرحلات بالتنسيق مع الجانب السعودى، حيث اتمت مصر للطيران موسم العمرة بنقل 120 ألف معتمر واستعدت لموسم الحج.