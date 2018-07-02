video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 03 يوليه 2018 12:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع طفلة غرقًا فى مجرى مائى بالمنوفية

الإثنين، 02 يوليه 2018 11:24 م
مصرع طفلة غرقًا فى مجرى مائى بالمنوفية جثة
المنوفيه - محمود شاكر
إضافة تعليق
لقيت طفلة مصرعها غرقا بمجرى مائى بدائرة مركز السادات بمحافظة المنوفية. 
 
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائي يفيد، باستقبال مستشفي السادات العام الطفلة "ج .ن. ص" سنها عام ونصف ومقيمة مدق الجزار كفر داوود  دائرة مركز  السادات جثة هامدة.
 
بالانتقال والفحص وسؤال كلاً من والدها 35 سنة، عامل، ووالدتها " م .م. ح "  26 سنه، ربة منزل ومقيمان بذات العنوان قررا بسقوط ابنتهما بمجرى مائى مار من أمام المنزل أثناء لهوها وتوفيت غرقاً ونفيا الشبهة الجنائية.
 
بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية،  أشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 4447  إدارى مركز السادات  لسنة 2018 وبالعرض على النيابة قررت التصريح بدفن الجثة.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحرير 29 مخالفة تموينية فى حملة مكبرة بالمنوفية

اخبار محافظه المنوفيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مديرية أمن المنوفية

غرق

السادات




لا تفوتك
السيسي يوجه بتطوير منظومة تأمين الطرق لمواجهة الحوادث وتوفير خدمات للمواطنين

السيسي يوجه بتطوير منظومة تأمين الطرق لمواجهة الحوادث وتوفير خدمات للمواطنين

على عبد العال: لا صحة لفرض ضرائب على التركة والميراث ولا يجوز للمشرع ذلك

على عبد العال: لا صحة لفرض ضرائب على التركة والميراث ولا يجوز للمشرع ذلك

ليفربول يكافئ محمد صلاح بتجديد تعاقده 5 سنوات.. الريدز يحمى الفرعون المصرى من إغراءات عمالقة أوروبا بزيادة راتبه الأسبوعى لـ200 ألف إسترلينى.. أفراح بين جماهير النادى ببقاء "صياد الجوائز".. وكلوب يبارك القرار

ليفربول يكافئ محمد صلاح بتجديد تعاقده 5 سنوات.. الريدز يحمى الفرعون المصرى من إغراءات عمالقة أوروبا بزيادة راتبه الأسبوعى لـ200 ألف إسترلينى.. أفراح بين جماهير النادى ببقاء "صياد الجوائز".. وكلوب يبارك القرار

رئيس "العاصمة الإدارية": الطرح الثالث للأراضى خلال أسبوعين.. لن نطرح قطع للأفراد ونستهدف المطورين.. زكى عابدين: يحظر على الجمعيات والشركات تقسيم الأراضى وبيعها للمواطنين.. ويؤكد: سحب التخصيص من غير الملتزمين

رئيس "العاصمة الإدارية": الطرح الثالث للأراضى خلال أسبوعين.. لن نطرح قطع للأفراد ونستهدف المطورين.. زكى عابدين: يحظر على الجمعيات والشركات تقسيم الأراضى وبيعها للمواطنين.. ويؤكد: سحب التخصيص من غير الملتزمين

"إف.بى.آى" يعلن إحباط هجوم إرهابى بولاية أوهايو فى عيد الاستقلال

"إف.بى.آى" يعلن إحباط هجوم إرهابى بولاية أوهايو فى عيد الاستقلال

كأس العالم 2018.. البرازيل تنهى مغامرة المكسيك وتتأهل لربع النهائى

كأس العالم 2018.. البرازيل تنهى مغامرة المكسيك وتتأهل لربع النهائى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة