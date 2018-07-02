مصرع طفلة غرقًا فى مجرى مائى بالمنوفية

لقيت طفلة مصرعها غرقا بمجرى مائى بدائرة مركز السادات بمحافظة المنوفية.
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائي يفيد، باستقبال مستشفي السادات العام الطفلة "ج .ن. ص" سنها عام ونصف ومقيمة مدق الجزار كفر داوود دائرة مركز السادات جثة هامدة.
بالانتقال والفحص وسؤال كلاً من والدها 35 سنة، عامل، ووالدتها " م .م. ح " 26 سنه، ربة منزل ومقيمان بذات العنوان قررا بسقوط ابنتهما بمجرى مائى مار من أمام المنزل أثناء لهوها وتوفيت غرقاً ونفيا الشبهة الجنائية.
بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية، أشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 4447 إدارى مركز السادات لسنة 2018 وبالعرض على النيابة قررت التصريح بدفن الجثة.
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