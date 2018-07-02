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الإثنين، 02 يوليه 2018 04:10 م
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مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بشبرا الخيمة

الإثنين، 02 يوليه 2018 03:38 م
مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بشبرا الخيمة مشاجرة - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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لقى  شخص مصرعه فيما أصيب 2 آخرين بطلقات نارية من سلاح آلى ضبط بحوزة أردنى الجنسية وابنه خلال مشاجرة بسبب خلافات مع آخرين بمنطقة الشرقاوية دائرة قسم أول شبرا الخيمة .

 

وتلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية إخطارًا بوقوع قتيل وإصابة 2 آخرين بسبب اشتباكات بمنطقة الشرقاوية بشبرا الخيمة، وانتقل على الفور اللواء طارق العجيزى حكمدار القليوبية، واللواء أشرف درويش مساعد المدير لفرق شبرا وقيادات قسم أول شبرا الخيمة إلى موقع الحادث وتمت السيطرة على الموقف.

 

ونجحت جهود أجهزة الأمن بالقليوبية فى ملاحقة الجناة وضبط القاتل وابنه بنطاق مدينة قليوب وبحوزتهما أسلحة نارية وخزائن طلقات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.


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