مشعل السلمى: البرلمان العربى سيقف فى وجه التدخلات الخارجية والتقارير المسيسة

(أ ش أ)

أكد الدكتور مشعل بن فهم السلمى رئيس البرلمان العربى، أن البرلمان سيقف فى وجه التدخلات الخارجية وتقارير حقوق الإنسان التى تصدرها بعض المنظمات الدولية المسيّسة التى تهدف إلى النيل من سيادة الدول العربية، مشيرا إلى أنه سوف يصدر قرار من البرلمان العربى بشأن ما صدر عن البرلمان الأوروبى مؤخراً حول حقوق الإنسان بمملكة البحرين والتعقيب على أحكام القضاء.

وقال السلمى - فى كلمته أمام الدورة الـ 14 للجنة حقوق الإنسان العربية المخصصة لمناقشة التقرير المقدم من جمهورية العراق التى عقدت اليوم بالجامعة العربية - أن تقديم جمهورية العراق تقريرها الثانى عن حالة حقوق الإنسان، رغم الظروف الصعبة التى يمر بها العراق الشقيق، محل تقدير ودليل على التزامها بتفعيل الميثاق العربى لحقوق الإنسان .

كما أكد رئيس البرلمان العربى على دعمه للعراق والوقوف بجانبه فى حربه ضد الإرهاب المقيت، ومساندة خطط ومبادرات إعادة إعمار ما خربته أيادى الإرهاب الآثمة بالشكل الذى يتيح عودة جميع النازحين إلى ديارهم فى المدن المحررة من تنظيم داعش الإرهابى.

وأكد رفض البرلمان العربى للتدخلات الخارجية فى الشأن الداخلى لجمهورية العراق، ودعم المصالحة الوطنية بين مكونات الشعب العراقى، ودعم البرلمان العربى لجهود العراق فى محاربة الإرهاب، والتأكيد على العمق العربى للعراق، وضرورة عودته لممارسة دوره الطبيعى فى العمل العربى المشترك خدمةً لقضايا ومصالح الأمة العربية .

ووجه رسالة إعزاز وتقدير لشعب العراق الشقيق الذى تحمل الكثير من الظروف الصعبة والتحديات الجسيمة وواجه قوى الشر وإرهابها المقيت حتى انتصر، متمنيا أن تكون الانتخابات النيابية التى جرت فى العراق مؤخراً، بوابةً لعودة الاستقرار والطمأنينة للشعب العراقي، وأن تفضى إلى ترسيخ الوحدة الوطنية وتعزز روح المواطنة والمصالحة الوطنية بما يضمن وحدة واستقرار العراق.

وقال "نعمل حالياً على إعداد تقرير عن حالة حقوق الإنسان فى العالم العربي، كما نعمل على عدد من الملفات والقضايا الهامة الأخرى الخاصة بحقوق الإنسان ودعم الاستقرار فى العالم العربى، كموضوع معالجة قضية اللاجئين والنازحين خاصة حقوق الأطفال والنساء منهم".