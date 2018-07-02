مسيرة حاشدة فى رام الله دعما للرئيس الفلسطينى ورفضا لـ"صفقة القرن"

رام الله (أ ش أ)

انطلقت مسيرة جماهيرية حاشدة فى مدينة رام الله صباح اليوم الاثنين، دعما للرئيس محمود عباس وللقيادة الفلسطينية، ورفضا لـ"صفقة القرن" التى أعدتها الإدارة الأمريكية.

وشارك فى المسيرة أعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح، وأعضاء المجلس الثوري، والمؤسسة الأمنية والرسمية والأهلية، ورؤساء الهيئات المحلية، وأمناء سر المناطق التنظيمية، والمكاتب الحركية والشبيبة والمرأة، والأسرى المحررون وذوى الشهداء والأسرى، والنقابات والاتحادات، والموظفين.

وأكد المشاركون فى المسيرة رفض الشعب الفلسطينى لـ"صفقة القرن" التى تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، مشددين على تماسك الشعب الفلسطينى واتحاده مع قيادته وعلى رأسها الرئيس محمود عباس.

ورفع المشاركون فى المسيرة العلم الفلسطيني، وصور الرئيس محمود عباس، ورددوا عبارات منددة بالصفقة، وبالانحياز الأمريكى الأعمى للاحتلال الإسرائيلى، وهتافات داعمة للرئيس، والتأكيد على أهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية، وضرورة إنهاء الانقسام.