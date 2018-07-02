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الإثنين، 02 يوليه 2018 02:23 م
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محافظة القاهرة: 8 أسر متضررة من انهيار عقارى الساحل.. وإخلاء 4 أسر من العقار الـ3

الإثنين، 02 يوليه 2018 02:00 م
محافظة القاهرة: 8 أسر متضررة من انهيار عقارى الساحل.. وإخلاء 4 أسر من العقار الـ3 اللواء محمد أيمن عبدالتواب نائب محافظ القاهرة
كتب: ماجد تمراز
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أكد اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب المحافظ للمنطقتين الغربية والشمالية، أن الحصر المبدئى  لأسر عقاري الساحل المنهارين، تبين وجود حوالى 8 أسر متضررة، سيتم توفير مسكن بديل لهم من إسكان المحافظة.

 

وأضاف نائب محافظ القاهرة، أنه يوجد عدد 4 أسر من العقار المجاور للعقارين المجاورين، الذى تم إخلاؤه، نتيجة سقوط أجزائه الجانبيه، وسيتم استضافتهم لحين انتهاء اللجنة الفنية الهندسية من فحص العقار وتحديد امكانية ترميمه من عدمه  .

 

وأوضح أنه جار أعمال البحث تحت الأنقاض عن وجود أي ضحايا حتى الان .

 

كان المهندس عاطف عبد الحميد ، محافظ القاهرة، واللواء محمد أيمن عبد التواب نائب المحافظ للمنطقتين الشمالية والغربية، قد تفقدا العقارين فور انهيارهما، حيث أمر المحافظ، رئيس حى الساحل الدكتور مجدي شريف، بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة كل العقارات المجاورة  الملاصقة للعقارين المنهارين.

 


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