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محافظة الجيزة تشن حملات نظافة موسعة بأحياء الهرم والدقى والعجوزة

الإثنين، 02 يوليه 2018 08:59 م
محافظة الجيزة تشن حملات نظافة موسعة بأحياء الهرم والدقى والعجوزة حملات لرفع كفاءة النظافة بالجيزة
كتب إبراهيم سالم
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نفذت محافظة الجيزة وبالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل حملة نظافة موسعة بعدة مناطق بأحياء الهرم والدقى والعجوزة لرفع كل أنواع التراكمات والأتربة والمخلفات .

وقال اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، إن الحملة شملت رفع كفاءة النظافة بطريق المنصورية ومدخل الصوت والضوء وطريق مصر الفيوم ومدخل مساكن الضباط خلف سور المتحف المصرى ونزلة الطريق الدائرى بطريق مصر إسكندرية الصحراوى حتى ميدان الرماية وتجريد طريق مصر الفيوم من الأتربة وتركيب المقاعد الخشبية بترعة المنصورية بنطاق حى الهرم ورفع كفاءة النظافة بشوارع التحرير والدقى ومحيى الدين أبو العز ونادى الصيد بنطاق حى الدقى وأعمال نظافة ودهان لسور المبانى باللون الرمادى بمحور 26 يوليو نزلة ميدان لبنان بنطاق حى العجوزة .

وأشار المحافظ، إلى أنه تم تكليف هيئة النظافة والتجميل بالاستمرار فى توجيه حملات مكثفة على مستوى جميع القطاعات لرفع كفاءة النظافة والاهتمام بالشوارع الرئيسية والمحاور الحيوية .

وأضاف يحيى فايد رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل أنه تم الدفع بفرق من عمال النظافة والمعدات من سيارات نصف نقل ولوادر لرفع نواتج التجريد والمخلفات المتواجدة وقامت سيارات نافورى المياه برش الشوارع وغسيل بلاط الأرصفة بعد إعادة دهانها باللونين الأسود والأصفر كما تم الدفع بفرق من عمال الحدائق لعمل الصيانة اللازمة للجزر الوسطى والأشجار المتواجدة بالشوارع والطرق والميادين العامة كما تم الدفع بفرق عمال النظافه مدعومين بـ10سيارات نصف نقل و4 لوادر وسيارات مكبس لتفريغ صناديق القمامة وفرق من عمال الحدائق والأشجار والغسيل والدهانات حيث تم رفع كل انواع المخلفات والقمامة من الشوارع ودهان البلدورات والأرصفة بالأحياء المشار إليها، وجارٍ متابعة استكمال تلك الأعمال .

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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