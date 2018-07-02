متضررو عقارى شبرا للنيابة: شعرنا بهزة فأخلينا العقار قبل انهياره

كتب ــ عامر مصطفى

استمعت نيابة الساحل لأقوال عدد من المتضررين من انهيار عقارين بالمنطقة، والذين أكدوا فى أقوالهم أمام النيابة أنهم شعروا بانهيارهما فى حوالى الساعة السادسة صباحا، وعلى الفور أخلوهما بالنزول قبل انهيارهما بدقائق خوفا على حياتهم.

ومن المقرر أن تستمتع النيابة إلى أقوال أصحاب العقارين، بعد تحرير محضر لهم بقسم الشرطة صباح اليوم لتحديد موقفهم القانونى.

وكشفت المعاينة الأولية للنيابة فى حادث انهيار عقارين بالساحل، أن سبب الانهيار حفر لبناء مبنى بجوارهما، كما قررت النيابة إخلاء أحد العقارات المجاورة من السكان خشية سقوطه.

وانتقل قبل قليل فريق من نيابة شمال القاهرة، إلى موقع انهيار عقارين بشبرا لإجراء المعاينه، والوقوف على أسباب لحادث، وكلفت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

وتعود تفاصيل الواقعة الي ورود اخطار لقسم شرطة شبرا بانهيار العقارين رقم 36 و36 أ، بشارع المنتجي في الساحل بشبرا، وتبين أن العقارين قديمين، وجارى البحث عن الملفات الخاصة بهما في الحي، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات لرفع حطام العقارين، والسيطرة على الواقعة.