video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 02 يوليه 2018 03:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مالطا تحتجز سفينة إنقاذ ثانية وعدد الضحايا فى البحر يتزايد

الإثنين، 02 يوليه 2018 02:44 م
مالطا تحتجز سفينة إنقاذ ثانية وعدد الضحايا فى البحر يتزايد مهاجرين - أرشيفية
رويترز
إضافة تعليق

احتجزت مالطا، اليوم الاثنين، وللمرة الثانية خلال أسبوع إحدى سفن الإغاثة الإنسانية التى تعمل عادة على إنقاذ قوارب المهاجرين قبالة السواحل الليبية حيث أودى حادثا غرق بحياة ما يقرب من 200 شخص خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال متحدث باسم السفينة (سي ووتش 3) التي تشغلها منظمة خيرية ألمانية إن السفينة طلبت مغادرة الميناء بعد إجراء أعمال صيانة لكن سلطات الميناء رفضت.

واكتفت سلطات الميناء بالقول إن وضع السفينة تحت المراجعة.

وكانت مالطا احتجزت سفينة الإغاثة (لايفلاين) الأسبوع الماضى بعدما فتحت، للمرة الأولى منذ سنوات، أحد موانئها أمام عدد كبير من المهاجرين يبلغ نحو 230 شخصا بعدما رفضت إيطاليا استقبالهم.

وتولت حكومة إيطالية جديدة، تضم حزب الرابطة اليميني المتطرف المعادي للمهاجرين، مقاليد السلطة الشهر الماضى وأغلقت الموانئ الإيطالية أمام السفن الخيرية التى تقل المهاجرين.

ومثل قبطان السفينة (لايفلاين) أمام محكمة في مالطا اليوم الاثنين. وقال ممثل الادعاء خلال الجلسة إن السفينة غير مسجلة بشكل سليم، ونفت المنظمتان اللتان تشغلان السفينتين ارتكاب أي مخالفات.

وقالت جيورجيا ليناردى من منظمة (سى ووتش) "إنهم يخلقون الظروف التي تجعل من المستحيل على المنظمات غير الحكومية العمل فى البحر فى ظل هذه الظروف، يموت الناس ولا أحد يكترث بهم على ما يبدو".

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن ما يصل إلى 204 مهاجرين غرقوا في واقعتين منفصلتين منذ يوم الجمعة الماضي بعدما وضعهم المهربون على متن قوارب غير آمنة. ورفع الحادثان عدد الضحايا خلال هذا العام إلى أكثر من ألف شخص.

وتقول المنظمات الإنسانية إن حكومتى مالطا وإيطاليا تستهدفها على نحو جائر بهدف منع وصول المهاجرين إلى أوروبا. وتضيف أن هذه السياسة التي تقودها الحكومة الإيطالية الجديدة تتسبب فى وفاة مهاجرين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. محاكمة قائد سفينة الانقاذ "لايف لاين" فى مالطا لدخول البلاد دون إذن

صور.. العالم هذا المساء.. انطلاق التصويت فى الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالمكسيك.. شرطة تركيا تعتدى على مسيرة للمتحولين جنسيا.. الإطفاء الأمريكية تواصل إخماد حرائق الغابات.. مالطا تحتجز مهاجرين بسوريا وليبيا

صور.. شرطة مالطا تلقى القبض على مهاجرين من سوريا وليبيا بعد وصولهم بالسفن

زورق إنقاذ يقل مهاجرين يتجه إلى إسبانيا بعد رفض مالطا وإيطاليا استقباله

بعد قطع إجازة الأمومة بسبب "المال"..بالوما فيث تحيى حفلا فى مالطا

اخبار عالميه

مالطا

سفينه مهاجرين

البحر المتوسط




لا تفوتك
التعليم تعلن فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية عبر موقعها الرسمى

التعليم تعلن فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية عبر موقعها الرسمى

وزير النقل: تسريع إجراءات شراء 100 جرار جديد للسكة الحديد

وزير النقل: تسريع إجراءات شراء 100 جرار جديد للسكة الحديد

بعيدًا عن إخفاقات كرة القدم.. الألعاب الشهيدة تحفظ ماء وجه المصريين فى البحر المتوسط.. مصر فى المركز الخامس برصيد 45 ميدالية.. نجوم الذهب يحصلون على 18 ميدالية.. والأثقال والملاكمة كلمة السر فى تراجونا

بعيدًا عن إخفاقات كرة القدم.. الألعاب الشهيدة تحفظ ماء وجه المصريين فى البحر المتوسط.. مصر فى المركز الخامس برصيد 45 ميدالية.. نجوم الذهب يحصلون على 18 ميدالية.. والأثقال والملاكمة كلمة السر فى تراجونا

نقابات على حافة الإفلاس..40 مليون جنيه عجز سنوى بـ"التجاريين"..50 قرش دعم سنوى لكل عضو بـ"العلميين".."المرشدين السياحيين" فى أزمة بعد توقف صرف مليون جنيه لصندوق الكوارث.. و28 شهرا متأخرات المعاشات فى"الزراعيين"

نقابات على حافة الإفلاس..40 مليون جنيه عجز سنوى بـ"التجاريين"..50 قرش دعم سنوى لكل عضو بـ"العلميين".."المرشدين السياحيين" فى أزمة بعد توقف صرف مليون جنيه لصندوق الكوارث.. و28 شهرا متأخرات المعاشات فى"الزراعيين"

كأس العالم 2018.. البرازيل فى أول اختبار حقيقى بالمونديال أمام المكسيك

كأس العالم 2018.. البرازيل فى أول اختبار حقيقى بالمونديال أمام المكسيك

Razer تكشف عن لوحات مفاتيح جديدة مخصصة للألعاب

Razer تكشف عن لوحات مفاتيح جديدة مخصصة للألعاب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة