مؤسس أول جامعة دولية بالعاصمة الإدارية: الدولة وفرت كل تسهيلات الإنشاء

وائل ربيعى - تصوير اشرف فوزى

قال الدكتور مجدي القاضى، مؤسس جامعة كندا - مصر، أول جامعة دولية بالعاصمة الإدارية، إن الرئيس السيسى طلب منهم إنهاء المشروع في سنة واحدة، مؤكدا أنهم نفذوا هذا الأمر خدمة لمصر ورئيسها.

وأضاف القاضى خلال الافتتاح المبدئى لجامعة كندا بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ووزير التعليم العالى الكندى ووفد رسمي من دولة كندا، أن الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وفرت كل الإمكانيات والتسهيلات المتاحة لإنشاء المشروع في عام واحد، مشيرا إلى أن وزارة التعليم العالي، لم تتأخر في تسهيل الإجراءات، وإعداد قانون الجامعات الدولية المعروض حاليا بمجلس النواب.

ووجه القاضى الشكر لرئيس الجمهورية، الذى كلف بإزالة كل العوائق التى واجهت المشروع، مؤكدا أن الجامعة التزمت بالمشروع قبل انتهاء عام من التكليف.















































































