كيف تستمتع بتجربة السفر مع طفلك على متن الطائرة ؟

قادتني الظروف للسفر الى دبي مع ابنتي من القاهرة إلى دبي، حيث سافرت مع طيران الإمارات على متن طائرة بوينج-777، وهي المرة الأولى التي أسافر فيها على طائرة من هذا الطراز.

من الطبيعي أن تجربة السفر مع الأطفال هي هاجس كل أم، خصوصاً إذا كان المسافرون الصغار تحت سن العاشرة، حيث تعلمت من تلك التجربة الكثير عن طفلتي الصغيرة، وأسهمت في تغيير رؤيتي لشكل العلاقة فيما بيننا.

وعلى عكس ما توقعت، كانت تجربتي فريدة من نوعها، فالرحلة استغرقت مدتها الإعتيادية وهي حوالي 4 ساعات، تمكنت خلالها من استغلال ذلك الوقت في التحدث مع ابنتي وكذلك الاستمتاع بكافة مميزات الطائرة التي جعلت التجربة أكثر تميزا.

لا شك أن طيران الامارات تقدم خدمة راقية ومتميزة، وهو ما اعتدنا عليه وعهدناه عن تلك الناقلة التي طالما أبهرتنا بإعلاناتها التي تعكس الفخامة والأناقة. فقد كانت الابتسامة دوما تعلو وجوه أفراد طاقم الخدمة طوال الرحلة، وكان واضحا مدى اهتمامهم بكافة التفاصيل، كما أنني فوجئت من خلال حديثي معهم أن طيران الإمارات تحرص على أن يكون طاقم الضيافة على كل رحلة يتحدث عدة لغات على الأقل ومن بينها العربية، وذلك وفقا للوجهات المقررة لكل رحلة مع إيلاء السلامة والأمن الأهمية القصوى قبل أي شيء. كما أنني سعدت للغاية بمستوى الخدمة وكذلك استمتعت أنا وابنتي بالوجبة المقدمة، والتي تميزت أيضا بالفخامة متماشية مع كل تفاصيل الرحلة المتوسطة نسبيا من حيث الزمن، والتي تمنيت حقا أن تطول، رغم كوني مسافرة في الدرجة السياحية!

في اعتقادي أن طيران الامارات تمكنت من تغيير رؤية المسافرين للدرجة السياحية، فهي تقدم العديد من الخدمات والمميزات للركاب طوال الرحلة. أسطول طائرات طيران الإمارات هو من بين الأكثر حداثة على مستوى العالم، والمقاعد مصممة لتعطي المسافر مساحة تمنحة راحة أكبر، ولجعل الرحلة أكثر متعة وراحة من خلال التصاميم الجديدة لأغطية المقاعد، والمساند الجلدية للأيدي، والتي من الصعب العثور عليها في الدرجة السياحية على طائرات شركات أخرى. كما أن وجبات الطعام التي تم تقديمها لنا تميزت بكونها لذيذة ومبتكرة وهو ما فتح آفاقاً أخرى للنقاش بيني وبين صغيرتي، لنحاول معرفة أسرار الوجبات المقدمة.

أما بالنسبة لنظام الترفيه على متن الطائرة، فإن طيران الإمارات أبهرتنا من خلال توفير أفضل الخدمات والبرامج الترفيهية في الأجواء. حيث يوفر نظامها الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice نحو 3500 قناة، تعرض تشكيلة من أفضل الأفلام الحديثة والكلاسيكية ذات المستوى الرائع، بالإضافة لبرامج التلفزيون والألبومات الغنائية والموسيقية والأفلام الوثائقية.

طيران الإمارات نالت مئات الجوائز العالمية بفضل تميز منتجاتها وجودة خدماتها، فقد حصلت طيران الإمارات على جائزة "أفضل ناقلة جوية للعام" ضمن جوائز النقل الجوي لعام 2018، بالإضافة الى جائزة اختيار المسافرين التي يقدمها موقع Trip Advisor لعام 2017 " Trip Advisor Travelers’ Choice Awards". أما في قطاع الترفيه، فقد حصلت طيران الإمارات على جائزة أفضل خدمة واي فاي على متن رحلات الطيران في الشرق الأوسط "Best Inflight Wi-Fi in the Middle East the 2018 " ضمن جوائز APEXلإختيارات المسافرين، وجائزة سكاي تراكس لأفضل نظام ترفيه جوي في العالم 2017، التي فازت بها طيران الإمارات للعام الثالث عشر على التوالي!

وعلى الرغم من كبر حجم الطائرة وحمولتها الكاملة من المسافرين، إلا أن أفراد طاقم الخدمة كانوا رهن إشارة الركاب. أما المسافرون الصغار فيستمتعون برحلة رائعة مع طيران الإمارات، إذ يحصلون على مجموعة من الهدايا التي تشغلهم وتمتعهم طوال وقت الرحلة.

وقد حصلت ابنتي على حقيبة رائعة للظهر للأطفال تحتوي على كتاب تفاعلي، وماسك عيون للنوم الهادئ، وقلم، وكتيب للنشاط، ودمية ناعمة وبطانية. كما استمتعت ابنتي بمجموعة من البرنامج على نظام ice الذي يوفر أكثر من 100 قناة مخصصة للأطفال، تعرض أفلام ديزني مثل فروزن، وتوي ستوري، وشركة المرعبين المحدودة، وسندريلا، وغيرها. كما تتميز السماعات المقدمة للأطفال بكونها ملونة ومصممة بطريقة مميزة. بالإضافة الى ذلك، يقوم أفراد طاقم الخدمة على متن الطائرة بتوفير وجبات خاصة بالأطفال، وتوفير الوجبات الخفيفة والمشروبات لهم طوال الرحلة. أخيرا وقبيل الوصول إلى مطار دبي الدولي، قام أفراد الطاقم بإلتقاط صورة تذكارية لرحلتنا معهم وهو ما أضفى طابع الخصوصية والحميمية.