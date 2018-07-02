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الإثنين، 02 يوليه 2018 08:36 ص
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كوريا الجنوبية تركز جهودها للفوز بعقد لإنشاء محطة نووية فى السعودية

الإثنين، 02 يوليه 2018 08:12 ص
كوريا الجنوبية تركز جهودها للفوز بعقد لإنشاء محطة نووية فى السعودية رئيس كوريا الجنوبية - مون جيه ان
(أ ش أ)
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قررت حكومة كوريا الجنوبية تقديم مزيد من الدعم لكى تفوز شركات محلية بعقد لإنشاء محطة للطاقة النووية فى المملكة العربية السعودية.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن وزارة التجارة والصناعة والطاقة عقدت اجتماع "مجلس استراتيجية تصدير المحطات النووية" المشترك بين القطاعين العام والخاص للفوز بعقد لإنشاء محطة للطاقة النووية فى السعودية بمشاركة الشركات ذات الصلة مثل شركة كوريا للطاقة الكهربائية وشركة كوريا للطاقة المائية والنووية وشركة دوسان للصناعات الثقيلة والبناء.

وتمت مناقشة استراتيجية الفوز بالعقد وخطة تقديم الدعم الحكومى بعد إدراج كوريا الجنوبية ضمن القائمة القصيرة للمشروع النووى السعودي.

وأخطرت مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، شركة كوريا للطاقة الكهربائية بإدراج 5 دول بما فيها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وفرنسا والصين وروسيا ضمن القائمة القصيرة للمشروع النووى فى يوم 30 يونيو الماضي.

وأنشأت وزارة الصناعة "مركز دعم المشروع النووى السعودي" فى مركز الفن لشركة كوريا للطاقة الكهربائية من أجل التعاون بين المؤسسات وتبادل المعلومات والاستجابة المشتركة.

وقال وزير الصناعة بايك أون كيو إنه من المتوقع أن تكون المنافسة بين الدول الخمس على الفوز بعقد لإنشاء محطة نووية سعودية، أكثر شراسة، موضحا أن الحكومة ستبذل قصارى الجهد لكى يصبح المشروع النووى السعودى قفزة ثانية لتصدير المحطات النووية الكورية الجنوبية.

 


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