كل ما تريد معرفته عن المدارس اليابانية وأهم أخبار التعليم فى حصاد اليوم السابع

انتهى طلبة الثانوية العامة، أمس، من أداء آخر مواد الامتحانات للقسمين العلمى والأدبى؛ وبدأت متابعات التصحيح وأخبار التعليم فى المراحل المختلفة؛ كما أعلنت وزارة التربية التعليم عن تفاصيل وشروط ونفقات التقدم للمدارس اليابانية؛ لذا تصحبكم "اليوم السابع" عبر السطور المقبلة فى جولة سريعة ومركزة لأهم قرارات وأخبار التعليم فى مصر، اليوم.
التعليم تعلن فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية عبر موقعها الرسمى
الدكتور طارق شوقى وزير التربية التعليم والتعليم الفنى
التعليم تعلن شروط التقدم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية
المدارس المصرية اليابانية
التعليم توضح تفاصيل وأنواع أنشطة التوكاتسو القائم عليها نظام المدارس اليابانية
المدارس المصرية اليابانية
التعليم: فتح باب القبول والتسجيل بالمدارس المصرية اليابانية مستمر لمدة أسبوعين
التسجيل فى المدارس المصرية اليابانية
ننشر أسماء وعناوين 40 مدرسة مصرية يابانية أتاحت الوزارة باب التقدم عليها
وزارة التربية والتعليم
التعليم: 8 آلاف جنيه مصروفات المدارس اليابانية
الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
ننشر نموذج إجابة مادة الاستاتيكا لطلاب الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
إعلان نتيجة الثانوية العامة 2018 النصف الثانى من يوليو الجارى
نتائج الثانوية العامة
تداول صورة من نموذج إجابة وتوزيع درجات مادة الجيولوجيا لطلاب الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
التعليم تعلن تعديل نموذج إجابة مادة الجيولوجيا للثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
موقع التنسيق يفتح باب التسجيل لحجز اختبارات القدرات
8 خطوات ضرورية لتسجيل اختبارات القدرات "أون لاين".. تعرف عليها
تسجيل اختبارات القدرات
التعليم العالى: 6 آلاف طالب سجلوا باختبارات القدرات حتى الآن
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
التعليم العالى: جامعة كندا – مصر دليل تحول العاصمة الإدارية من الحلم للحقيقة
جانب من مؤتمر الافتتاح
جامعة عين شمس تعلن شروط الالتحاق بالبرامج الجديدة والمميزة.. الاثنين المقبل
الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة