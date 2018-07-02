كل ما تريد معرفته عن المدارس اليابانية وأهم أخبار التعليم فى حصاد اليوم السابع

كتبت سارة الباز

انتهى طلبة الثانوية العامة، أمس، من أداء آخر مواد الامتحانات للقسمين العلمى والأدبى؛ وبدأت متابعات التصحيح وأخبار التعليم فى المراحل المختلفة؛ كما أعلنت وزارة التربية التعليم عن تفاصيل وشروط ونفقات التقدم للمدارس اليابانية؛ لذا تصحبكم "اليوم السابع" عبر السطور المقبلة فى جولة سريعة ومركزة لأهم قرارات وأخبار التعليم فى مصر، اليوم.

الدكتور طارق شوقى وزير التربية التعليم والتعليم الفنى

المدارس المصرية اليابانية

المدارس المصرية اليابانية

التسجيل فى المدارس المصرية اليابانية

وزارة التربية والتعليم

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

امتحانات الثانوية العامة

نتائج الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة

التنسيق الالكترونى

تسجيل اختبارات القدرات

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى

جانب من مؤتمر الافتتاح

الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس