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كل ما تريد معرفته عن المدارس اليابانية وأهم أخبار التعليم فى حصاد اليوم السابع

الإثنين، 02 يوليه 2018 04:12 م
كل ما تريد معرفته عن المدارس اليابانية وأهم أخبار التعليم فى حصاد اليوم السابع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتبت سارة الباز
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انتهى طلبة الثانوية العامة، أمس، من أداء آخر مواد الامتحانات للقسمين العلمى والأدبى؛ وبدأت متابعات التصحيح وأخبار التعليم فى المراحل المختلفة؛ كما أعلنت وزارة التربية التعليم عن تفاصيل وشروط ونفقات التقدم للمدارس اليابانية؛ لذا تصحبكم  "اليوم السابع" عبر السطور المقبلة فى جولة سريعة ومركزة لأهم قرارات وأخبار التعليم فى مصر، اليوم.

التعليم تعلن فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية عبر موقعها الرسمى
 

الدكتور طارق شوقى وزير التربية التعليم والتعليم الفنى 

التعليم تعلن شروط التقدم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية

 

المدارس اليابانية

المدارس المصرية اليابانية

 

التعليم توضح تفاصيل وأنواع أنشطة التوكاتسو القائم عليها نظام المدارس اليابانية

 

 المدارس المصرية اليابانية

 

التعليم: فتح باب القبول والتسجيل بالمدارس المصرية اليابانية مستمر لمدة أسبوعين

 

التسجيل فى المدارس المصرية اليابانية

 

 

ننشر أسماء وعناوين 40 مدرسة مصرية يابانية أتاحت الوزارة باب التقدم عليها

 

وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم 

 

 

التعليم: 8 آلاف جنيه مصروفات المدارس اليابانية

 

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى 

 

 

ننشر نموذج إجابة مادة الاستاتيكا لطلاب الثانوية العامة

 

امتحانات الثانوية العامة

 

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2018 النصف الثانى من يوليو الجارى
 

نتائج الثانوية العامة

 

 

تداول صورة من نموذج إجابة وتوزيع درجات مادة الجيولوجيا لطلاب الثانوية
 

 

امتحانات الثانوية العامة 

 

التعليم تعلن تعديل نموذج إجابة مادة الجيولوجيا للثانوية العامة
 

امتحانات الثانوية العامة

 

موقع التنسيق يفتح باب التسجيل لحجز اختبارات القدرات

 

تنسيق الكترونى
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الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى 

 
 

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جامعة عين شمس تعلن شروط الالتحاق بالبرامج الجديدة والمميزة.. الاثنين المقبل
 

 

الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس

 


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