video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 02 يوليه 2018 07:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

قرار وزارى بفرض حظر التجوال ببعض مناطق العريش ورفح بدءا من 14 يوليو

الإثنين، 02 يوليه 2018 06:50 م
قرار وزارى بفرض حظر التجوال ببعض مناطق العريش ورفح بدءا من 14 يوليو الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
إضافة تعليق

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا بحظر التجوال فى المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية فى رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.

وتضمن القرار أن تكون توقيتات حظر التجوال فى المنطقة المشار إليها من الساعة السابعة مساءا وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى، عدا العريش والطريق الدولى من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب، ليكون من الساعة الواحدة صباحا وحتى الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم.

 

ويعمل بهذا القرار اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق 14 يوليو 2018 وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ .

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"مدبولى" لمدير البنك الدولى: اهتمام خاص بالمناطق الأكثر احتياجا بالصعيد وسيناء

الأربعاء.. رئيس الوزراء يشارك بمؤتمر إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومى

رئيس الوزراء يلتقى أحد مسئولى البنك الدولى

رئيس الوزراء يوافق على مد البرنامج الزمنى لإنشاء المنطقة الاستثمارية بميت غمر

مد حالة الطوارئ

مجلس الوزراء

العريش

مصر

اخبار مصر




لا تفوتك
التعليم تعلن فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية عبر موقعها الرسمى

التعليم تعلن فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية عبر موقعها الرسمى

شيوخ وشباب"صاحبة الجلالة" يؤيدون قانون تنظيم الصحافة والإعلام ..مكرم محمد أحمد : أعطى للمجلس الأعلى للإعلام جميع الصلاحيات ومواده جيدة.. أسامة هيكل: يرى النور خلال أيام ومهاجموه لم يطلعوا عليه

شيوخ وشباب"صاحبة الجلالة" يؤيدون قانون تنظيم الصحافة والإعلام ..مكرم محمد أحمد : أعطى للمجلس الأعلى للإعلام جميع الصلاحيات ومواده جيدة.. أسامة هيكل: يرى النور خلال أيام ومهاجموه لم يطلعوا عليه

بعيدًا عن إخفاقات كرة القدم.. الألعاب الشهيدة تحفظ ماء وجه المصريين فى البحر المتوسط.. مصر فى المركز الخامس برصيد 45 ميدالية.. نجوم الذهب يحصلون على 18 ميدالية.. والأثقال والملاكمة كلمة السر فى تراجونا

بعيدًا عن إخفاقات كرة القدم.. الألعاب الشهيدة تحفظ ماء وجه المصريين فى البحر المتوسط.. مصر فى المركز الخامس برصيد 45 ميدالية.. نجوم الذهب يحصلون على 18 ميدالية.. والأثقال والملاكمة كلمة السر فى تراجونا

مفاجأة.. عرض ظهير الزمالك على الأهلى واعتذار محمد يوسف

مفاجأة.. عرض ظهير الزمالك على الأهلى واعتذار محمد يوسف

كأس العالم 2018.. البرازيل فى أول اختبار حقيقى بالمونديال أمام المكسيك

كأس العالم 2018.. البرازيل فى أول اختبار حقيقى بالمونديال أمام المكسيك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة