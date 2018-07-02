قرار وزارى بفرض حظر التجوال ببعض مناطق العريش ورفح بدءا من 14 يوليو

كتبت هند مختار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا بحظر التجوال فى المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية فى رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.

وتضمن القرار أن تكون توقيتات حظر التجوال فى المنطقة المشار إليها من الساعة السابعة مساءا وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى، عدا العريش والطريق الدولى من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب، ليكون من الساعة الواحدة صباحا وحتى الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم.

ويعمل بهذا القرار اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق 14 يوليو 2018 وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ .