video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 02 يوليه 2018 09:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

قرار وزارى بتحديد الأعياد والمناسبات الرسمية التى تعطل فيها هيئات الحكومة

الإثنين، 02 يوليه 2018 07:17 م
قرار وزارى بتحديد الأعياد والمناسبات الرسمية التى تعطل فيها هيئات الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزارء
كتب هند مختار
إضافة تعليق
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزارء، قرارا رقم 1193 لسنة 2018 بشأن الاحتفال كل عام بالأعياد والمناسبات التى تعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية فى جمهورية مصر العربية.
 
وحدد القرار المناسبات الرسمية والأعياد وعددهم 12 والتى يتم الاحتفال بها وتعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية في جمهورية مصر العربية.
 
كما حدد القرار الوزارى، الأعياد وعددهم خمسة يتم الاحتفال بها، والتى لا تعطل فيها الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام.
 
ونشرت الجريدة الرسمية، تلك الأعياد والمناسبات الرسمية كما يلى:
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قرار وزارى بفرض حظر التجوال ببعض مناطق العريش ورفح بدءا من 14 يوليو

مصطفى مدبولى

الأعياد والمناسبات الرسمية

الحكومة




لا تفوتك
السيسي يوجه بتطوير منظومة تأمين الطرق لمواجهة الحوادث وتوفير خدمات للمواطنين

السيسي يوجه بتطوير منظومة تأمين الطرق لمواجهة الحوادث وتوفير خدمات للمواطنين

على عبد العال: لا صحة لفرض ضرائب على التركة والميراث ولا يجوز للمشرع ذلك

على عبد العال: لا صحة لفرض ضرائب على التركة والميراث ولا يجوز للمشرع ذلك

ليفربول يكافئ محمد صلاح بتجديد تعاقده 5 سنوات.. الريدز يحمى الفرعون المصرى من إغراءات عمالقة أوروبا بزيادة راتبه الأسبوعى لـ200 ألف إسترلينى.. أفراح بين جماهير النادى ببقاء "صياد الجوائز".. وكلوب يبارك القرار

ليفربول يكافئ محمد صلاح بتجديد تعاقده 5 سنوات.. الريدز يحمى الفرعون المصرى من إغراءات عمالقة أوروبا بزيادة راتبه الأسبوعى لـ200 ألف إسترلينى.. أفراح بين جماهير النادى ببقاء "صياد الجوائز".. وكلوب يبارك القرار

رئيس "العاصمة الإدارية": الطرح الثالث للأراضى خلال أسبوعين.. لن نطرح قطع للأفراد ونستهدف المطورين.. زكى عابدين: يحظر على الجمعيات والشركات تقسيم الأراضى وبيعها للمواطنين.. ويؤكد: سحب التخصيص من غير الملتزمين

رئيس "العاصمة الإدارية": الطرح الثالث للأراضى خلال أسبوعين.. لن نطرح قطع للأفراد ونستهدف المطورين.. زكى عابدين: يحظر على الجمعيات والشركات تقسيم الأراضى وبيعها للمواطنين.. ويؤكد: سحب التخصيص من غير الملتزمين

"إف.بى.آى" يعلن إحباط هجوم إرهابى بولاية أوهايو فى عيد الاستقلال

"إف.بى.آى" يعلن إحباط هجوم إرهابى بولاية أوهايو فى عيد الاستقلال

كأس العالم 2018.. البرازيل تنهى مغامرة المكسيك وتتأهل لربع النهائى

كأس العالم 2018.. البرازيل تنهى مغامرة المكسيك وتتأهل لربع النهائى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة