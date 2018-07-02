قرار وزارى بتحديد الأعياد والمناسبات الرسمية التى تعطل فيها هيئات الحكومة

كتب هند مختار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزارء، قرارا رقم 1193 لسنة 2018 بشأن الاحتفال كل عام بالأعياد والمناسبات التى تعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية فى جمهورية مصر العربية.

وحدد القرار المناسبات الرسمية والأعياد وعددهم 12 والتى يتم الاحتفال بها وتعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية في جمهورية مصر العربية.

كما حدد القرار الوزارى، الأعياد وعددهم خمسة يتم الاحتفال بها، والتى لا تعطل فيها الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام.

ونشرت الجريدة الرسمية، تلك الأعياد والمناسبات الرسمية كما يلى: