الرئيسية أخبار عاجلة قرار جمهورى بتعيين محسن محمود على عبدالنبى مديرا لمكتب رئيس الجمهورية الإثنين، 02 يوليه 2018 11:35 ص اللواء محسن عبد النبى كتب سمير حسنى إضافة تعليق أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا بتعيين محسن محمود على عبد النبى مديرا لمكتب رئيس الجمهورية. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. الرئيس السيسى يعبر بمصر لبر الأمان والاستقرار فى كاريكاتير اليوم السابع السيسي الرئيس الرئاسة مكتب الرئاسة رئاسة الجمهوريه فيديو..رضا حجازى:كنترول الثانوية غير متصل بالإنترنت ولا يستطيع أحد اختراقه فيديو.. وزيرة السياحة: مصر تفتح ذراعيها للسياح كما استضافت المسيح الحجاج ينتهون من إجراء البصمة الحيوية.. تيسيرات من وزارة الداخلية لضيوف الرحمن.. سفر أول فوج للمملكة في النصف الثانى لذى القعدة.. والسعودية تتأهب لاستقبالهم وتيسر إجراءات قدوم الحجاج القطريين بعد تعنت الدوحة ما يغركش المنظر.. شنط الستات مش بس بتشيل حاجاتهم دى قنبلة أمراض.. 5 أمراض تنقلها لصاحبتها.. الحساسية وفطريات الأظافر أقربها.. والكحة والتسمم أخطرها.. والأطباء ينصحون: نظفيها يوميا وغيريها كل فترة هل يساعدك الماء على فقدان الوزن ومواجهة الجوع خلال الدايت؟ السنغال تطالب الفيفا بإعادة النظر فى قاعدة اللعب النظيف لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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