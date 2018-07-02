فيديو.. لحظة تعدى سفاح روض الفرج على سيدة بسلاح أبيض

كتبت دينا الحسيني

حصل "اليوم السابع" على فيديو يوضح اعتداء سفاح روض الفرج على إحدى السيدات بسلاح أبيض بشارع شبرا، بحسب ما رصدته كاميرات المراقبة المتواجدة فى أحد المحلات التجارية بالشارع الرئيسى.

وتحفظت النيابة العامة على محتوى جميع كاميرات المراقبة التى رصدت السفاح وسيارته، فيما أكدت تحريات مباحث القاهره قيام المتهم بالتعدي على المجنى عليهن بدائرة قسم روض الفرج لدى مشاهدتهن أثناء سيرهن بالطريق .

وأفادت التحريات أن المتهم كان عائدا من ملهى ليلى بمنطقة المهندسين وفي حالة سكر ولا علاقة له بالمجنى عليهن.