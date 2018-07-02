video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 03 يوليه 2018 12:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو.. لحظة تعدى سفاح روض الفرج على سيدة بسلاح أبيض

الإثنين، 02 يوليه 2018 11:56 م
فيديو.. لحظة تعدى سفاح روض الفرج على سيدة بسلاح أبيض لحظة تعدى سفاح روض الفرج على سيدة
كتبت دينا الحسيني
إضافة تعليق
حصل "اليوم السابع" على فيديو يوضح اعتداء سفاح روض الفرج على إحدى السيدات بسلاح أبيض بشارع شبرا، بحسب ما رصدته كاميرات المراقبة المتواجدة فى أحد المحلات التجارية بالشارع الرئيسى.
 
وتحفظت النيابة العامة على محتوى جميع كاميرات المراقبة التى رصدت السفاح وسيارته، فيما أكدت تحريات مباحث القاهره قيام المتهم بالتعدي على المجنى عليهن بدائرة قسم روض الفرج  لدى مشاهدتهن أثناء سيرهن بالطريق .
 
وأفادت التحريات أن المتهم كان عائدا من ملهى ليلى بمنطقة المهندسين وفي حالة سكر ولا علاقة له بالمجنى عليهن.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التقرير المبدئى لضحية مستهدف سيدات روض الفرج: أصيبت بجرح 19 سم فى منطقة حساسة

القبض على شخص بعد طعنه سيدتين فى روض الفرج

سفاح روض الفرج ينفى طعن ضحاياه: كنت أحاول سرقتهن.. وكاميرات المراقبة تكشف كذبه

روض الفرج

سفاح روض الفرج

سلاح ابيض

شارع شبرا

شبرا




لا تفوتك
السيسي يوجه بتطوير منظومة تأمين الطرق لمواجهة الحوادث وتوفير خدمات للمواطنين

السيسي يوجه بتطوير منظومة تأمين الطرق لمواجهة الحوادث وتوفير خدمات للمواطنين

على عبد العال: لا صحة لفرض ضرائب على التركة والميراث ولا يجوز للمشرع ذلك

على عبد العال: لا صحة لفرض ضرائب على التركة والميراث ولا يجوز للمشرع ذلك

ليفربول يكافئ محمد صلاح بتجديد تعاقده 5 سنوات.. الريدز يحمى الفرعون المصرى من إغراءات عمالقة أوروبا بزيادة راتبه الأسبوعى لـ200 ألف إسترلينى.. أفراح بين جماهير النادى ببقاء "صياد الجوائز".. وكلوب يبارك القرار

ليفربول يكافئ محمد صلاح بتجديد تعاقده 5 سنوات.. الريدز يحمى الفرعون المصرى من إغراءات عمالقة أوروبا بزيادة راتبه الأسبوعى لـ200 ألف إسترلينى.. أفراح بين جماهير النادى ببقاء "صياد الجوائز".. وكلوب يبارك القرار

رئيس "العاصمة الإدارية": الطرح الثالث للأراضى خلال أسبوعين.. لن نطرح قطع للأفراد ونستهدف المطورين.. زكى عابدين: يحظر على الجمعيات والشركات تقسيم الأراضى وبيعها للمواطنين.. ويؤكد: سحب التخصيص من غير الملتزمين

رئيس "العاصمة الإدارية": الطرح الثالث للأراضى خلال أسبوعين.. لن نطرح قطع للأفراد ونستهدف المطورين.. زكى عابدين: يحظر على الجمعيات والشركات تقسيم الأراضى وبيعها للمواطنين.. ويؤكد: سحب التخصيص من غير الملتزمين

"إف.بى.آى" يعلن إحباط هجوم إرهابى بولاية أوهايو فى عيد الاستقلال

"إف.بى.آى" يعلن إحباط هجوم إرهابى بولاية أوهايو فى عيد الاستقلال

كأس العالم 2018.. البرازيل تنهى مغامرة المكسيك وتتأهل لربع النهائى

كأس العالم 2018.. البرازيل تنهى مغامرة المكسيك وتتأهل لربع النهائى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة