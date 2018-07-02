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فيديو.. كرم جبر: إعادة تشكيل الهيئات الإعلامية بعد إصدار قانون الصحافة

الإثنين، 02 يوليه 2018 10:59 م
فيديو.. كرم جبر: إعادة تشكيل الهيئات الإعلامية بعد إصدار قانون الصحافة الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
كتب أحمد عبد الرحمن
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قال الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الجهاز المركزى للمحاسبات يتولى بصفة دورية مراجعة دفاتر ومستندات المؤسسة الصحفية القومية، مشيراً إلى أنه سيتم إعادة تشكيل الهيئات الإعلامية الثلاثة بعد إصدار قانون الصحافة.

وأضاف جبر، خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتى"، مع الإعلامى أحمد موسى، أن الهيئة الوطنية للصحافة تضع القواعد المنظمة لمباشرة المؤسسات القومية لأنشطتها، مضيفاً أن القانون يلزم المؤسسات الصحفية بنشر الموازنات الخاصة بها.

وأشار إلى أن مكافأة نهاية الخدمة سارية ولم يتم إلغاؤها، لافتاً إلى أن الدولة قدمت 110 ملايين جنيه للعاملين فى المؤسسات الصحفية وتم صرف الأموال قبل العيد العام الماضى، وذلك لمدة عام، وهناك ميزانية بوزارة المالية لهذا البند وهى 2.2 مليون جنيه، وهناك عجز تراكم حتى وصل إلى عام و5 أشهر، وتم المطالبة بزيادة، وتم إقرارها.

 


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