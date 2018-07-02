فيديو.. التحالف العربى: الحوثيون قتلوا 100 طفل يمنى ونقلوهم إلى صنعاء

كتب سمير حسنى

اتهم تركى المالكى، المتحدث باسم التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، الميليشيات الحوثية بتجنيد الأطفال بدءا من عمر الثامنة، كاشفا عن أن هناك أكثر من 100 حالة لمقتل أطفال على يد ميليشيات الحوثى قام الحوثيون بنقلهم إلى صنعاء وإصدار شهادات وفاة هناك.

وقال المتحدث باسم التحالف العربى، فى مؤتمر صحفى، إن ميليشيات الحوثى تعرقل دخول سفن المساعدات إلى الحٌديدة، مشيرا إلى أن محافظة صعدة لا تزال مكان إطلاق الصواريخ البالستية وتخزينها من جانب ميليشيات الحوثى.