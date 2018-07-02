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الإثنين، 02 يوليه 2018 09:17 م
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فيديو.. "أمن القليوبية" تحرر طفلا مختطفا وتسلمه لأسرته

الإثنين، 02 يوليه 2018 07:18 م
فيديو.. "أمن القليوبية" تحرر طفلا مختطفا وتسلمه لأسرته المتهمين بعد القبض عليهم
كتبت دينا الحسيني
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أعادت مديرية أمن القليوبية طفلا مختطفا لأسرته بعدما قامت عصابة باستدراجه واحتجازه ومساومة والده على دفع فدية قدرها مليون جنيه.

كان اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية تلقى إخطارًا من مركز شرطة طوخ بورود بلاغ من مالك مصنع منتجات ألبان 55 سنة، ومُقيم بقرية ميت كنانة بدائرة المركز، بعدم عودة ابنه، للمنزل عقب خروجه لشراء بعض المأكولات وورود اتصال من مجهول وطلب منه مبلغ مليون جنيه كفدية لإعادة نجله .

تم تشكيل فريق بحث قادة اللواء محمد الألفى مدير المباحث بالتنسيق مع فرع الأمن العان وتم تحديد مرتكبى الحادث وهم كلٍ من "سالمان.س.أ، 43 سنة، حداد، وأيمن.ح.س، 36 سنة، عاطل، له معلومات جنائية وماجدة.ح.س، 47 سنة، ربة منزل، شقيقة الثانى وجميعهم مقيمون بناحية عرب الخلوة بدائرة المركز .

وذلك بقصد الحصول على مبلغ الفدية واحتجازهم للطفل المختطف بمسكن آخر للمتهمة الثالثة بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة. 

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة تم استهدافهم وضبطهم وبرفقتهم الطفل المختطف وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرر الأول بسابقة عمله "حداد" لدى والد الطفل بمصنع الألبان وعلمه بثرائه وأنه حدثت خلافات بينهما منذ أربعة أشهر وترك العمل لديه فاتفق مع الثانى على ارتكاب الواقعة وتمكنا من اختطاف الطفل باستخدام دراجة نارية واحتجازه بمنزل الثالثة، وبإرشادهم تم ضبط الدراجة النارية "بدون لوحات معدنية" والهاتف المحمول المستخدم فى مساومة والد الطفل تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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