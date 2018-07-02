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فى قضية "الكمين".. دفاع مريهان حسين: "عدم استقرار حالتها الصحية منعت حضورها"

الإثنين، 02 يوليه 2018 01:21 م
فى قضية "الكمين".. دفاع مريهان حسين: "عدم استقرار حالتها الصحية منعت حضورها" الفنانة مريهان حسين
كتب أحمد الجعفرى
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استمعت محكمة جنح الهرم برئاسة المستشار علاء سليم خلال نظر قضية "كمين الهرم"، المتهم فيها كلا من الفنانة مريهان حسين وضابطين بقسم شرطة الهرم، بتبادل الاعتداء بالضرب والسب والقذف، إلى دفاع الفنانة مريهان حسين.
 
وقدم عاصم قنديل دفاع الفنانة حافظتى مستندات مرفق بهم تقارير طبية تثبت عدم استقرار الحالة الصحية لموكلته بعد إجرائها عملية جراحية الأسبوع الماضي، وحدوث مضاعفات حالت دون حضورها جلسة اليوم.
 
والتمس "قنديل" من المحكمة قبول العذر وتأجيل الجلسة للموعد الذى تراه المحكمة، لحضور موكلته عقب استقرار حالتها الصحية.
 
كانت الجلسة الماضية شهدت وتقديم دفاع الفنانة لحافظتي مستندات تحوى أحدهم على شهاده طبيه من رسمية معتمدة و صادرة من أحد المستشفيات و معتمدة بختم نقابة الأطباء و الجهة الطبية التي ترأسها تفيد أن موكلته دخلت المستشفى وأجرت عملية جراحية معقده تستلزم تواجدها داخل المستشفى وعدم حضورها الجلسة.
 
وكانت النيابة العامة أحالت الفنانة مريهان حسين إلى محكمة الجنح بتهمة القيادة تحت تأثير مسكر، والتعدى على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، كما أحالت ضابطى قسم الهرم بتهمة التعدى على الفنانة مريهان حسين وسبها وقذفها.
 
وشملت أوراق القضية العديد من التفاصيل تنوعت ما بين أقوال الفنانة فى التحقيقات، وأقوال ضابطى الهرم "م.ت" و"إ.ب"، فضلاً عن أقوال السجينات الذين احتجزوا مع الفنانة قبل عرضها على النيابة وأفراد قوة الكمين الذين شاهدوا الواقعة، فضلاً عن فيديو الواقعة الذى تداولته العديد من المواقع الإخبارية.
 
وكشف تقرير الطب الشرعى الخاص بالفنانة مريهان حسين عدم وجود آثار لـ"هتك عرض"، بينما أكد وجود بعد الإصابات الناتجة عن الضرب بجسم صلب، كما كشف تفريغ الفيديو قيام الفنانة بسب وقذف ضباط قسم الهرم.
 
ونفت محتجزات قسم الهرم أمام النيابة تعدى الضباط على الفنانة أثناء احتجازها بالقسم، أو هتك عرضها، وقال أفراد قوة الكمين إن الفنانة تعدت بالضرب على ضابط قسم الشرطة بعد اقتحامها الكمين، فيما قال طبيب مستشفى الهرم والذى أجرى توقيع الكشف الطبى على الفنانة، إنها تعرضت لاعتداء وضرب فى مناطق متفرقة من الجسد.
 
 

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