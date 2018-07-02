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الإثنين، 02 يوليه 2018 01:06 م
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فوضى فى ائتلاف ميركل بعد تلويح وزير الداخلية بالاستقالة - صور

الإثنين، 02 يوليه 2018 11:14 ص
فوضى فى ائتلاف ميركل بعد تلويح وزير الداخلية بالاستقالة - صور المستشارة الألمانية ميركل
رويترز
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تبذل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الاثنين، جهودا أخيرة لإنهاء خلاف متعلق بسياسات الهجرة مع حلفائها المحافظين من خلال إجراء المزيد من المحادثات مع هورست زيهوفر وزير داخليتها الذى لوح بالاستقالة مما ألقى بظلال الشك حول صمود ائتلافها الهش.

ولوح زيهوفر بالاستقالة من منصب وزير الداخلية ورئاسة حزب الاتحاد الاجتماعى المسيحى وذلك خلال اجتماع للحزب أمس الأحد لمناقشة ما إذا كانت الاقتراحات المتعلقة بالهجرة التى عادت بها ميركل من بروكسل الأسبوع الماضى مقبولة.

لكن زملاء زيهوفر في الحزب أقنعوه بعقد اجتماع آخر مع ميركل اليوم الاثنين في محاولة لحل الخلاف المستمر منذ فترة طويلة. وقال وزير الداخلية إنه سيتخذ قراره النهائى خلال ثلاثة أيام.

ويعتمد حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحى الذى تنتمى إليه ميركل على حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحى للاحتفاظ بالسلطة عبر ائتلاف يضم أيضا الحزب الديمقراطي الاشتراكى وتشكل قبل ثلاثة أشهر فى أعقاب انتخابات جرت فى سبتمبر.

والأزمة السياسية في ألمانيا هي أحدث مؤشر على انقسام متزايد داخل الاتحاد الأوروبي بين من يريدون إبقاء الحدود مفتوحة ومن يريدون تقييد عدد المهاجرين الوافدين على دول التكتل.

وأهالت الخلافات في برلين الضغوط على العملة الأوروبية الموحدة اليورو اليوم الاثنين كما فتح مؤشر سوق الأسهم الرئيسية في ألمانيا على انخفاض فاق الواحد بالمئة.

واتهم مسؤولون بحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي ميركل برفض العديد من الحلول الوسط التي اقترحها زيهوفر لرأب صدع الخلاف مع حزبها.

وقال زيهوفر، الذي طالب بأن تشدد ميركل من سياسة الباب المفتوح في استقبال المهاجرين، لزملائه أمس الأحد إنه وعلى الرغم من الإجراءات التي تم الاتفاق عليها مع قادة الاتحاد الأوروبى فإنه لا يرى بديلا عن إعادة بعض المهاجرين من على الحدود. ورفضت ميركل ذلك.

وتحظى ميركل حتى الآن بدعم النواب المنتمين لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحى.

وإذا تسببت تلك الخلافات في انهيار التحالف القائم منذ 70 عاما بين حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحى فإن ذلك سيحرم ميركل من أغلبيها البرلمانية مما يعنى أنها ستحاول قيادة حكومة أقلية أو إجراء انتخابات جديدة.

ميركل خلال اجتماع الاتحاد المسيحى الديمقراطى
ميركل خلال اجتماع الاتحاد المسيحى الديمقراطى

 

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

 

ميركل تواجه تحديات كبيرة
ميركل تواجه تحديات كبيرة

 

اجتماع الاتحاد المسيحى الديمقراطى يواجه تحديات كبيرة نتيجة خلافات حول الهجرة
اجتماع الاتحاد المسيحى الديمقراطى يواجه تحديات كبيرة نتيجة خلافات حول الهجرة

 

صورة للاجتماع من خلف النافذة
صورة للاجتماع من خلف النافذة

 

الهجرة والانقسام صداع فى رأس ميركل
الهجرة والانقسام صداع فى رأس ميركل

 

المستشارة الألمانية خلال الاجتماع
المستشارة الألمانية خلال الاجتماع

 

ميركل فى حديث جانبى على هامش الاجتماع
ميركل فى حديث جانبى على هامش الاجتماع

 

ميركل خلال الاجتماع
ميركل خلال الاجتماع

 

القلق يبدو مهيمنا على وجه المستشارة الألمانية
القلق يبدو مهيمنا على وجه المستشارة الألمانية

 

 

 


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