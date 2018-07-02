فوز عمرو بهاء وأحمد سعد بمقعدى ذوى الخبرة بمجلس إدارة شركة مصر للمقاصة

كتب هانى الحوتى

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، عن فوز كلا من عمرو محمد بهاء الدين وأحمد سعد بمقعدى ذوى الخبرة بعدما حصلا على 1.546 مليون صوت، 1.279 مليون صوت على الترتيب متفوقين على المرشحين لميس نجم، محمد كفافى واللذان حصلا 1.1 مليون صوت، مليون صوت على الترتيب.

وتنتهى المدة القانونية للمجلس الحالى يوم 18 يوليو المقبل، ويتكون من محمد عبد السلام رئيس مجلس الإدارة، وطارق عبد البارى نائب الرئيس والعضو المنتدب، ومحمد فريد ممثلاً عن البورصة المصرية، ونضال عصر وياسر زعزع وعمرو الجناينى كممثلين عن أمناء الحفظ، وعمرو بهاء ومحمد كفافى من ذوى الخبرة، محمد ماهر، وعونى عبدالعزيز، وياسر راشد كممثلين عن شركات السمسرة.

ويتنافس فى الانتخابات على مقاعد السمسرة محمد ماهر، وعونى عبد العزيز، وياسر راشد، ومصطفى فوزى، وهانى حمدى، وطارق أباظه، ومحمد فاروق مسعود، ورفيق مطر، وأحمد أبو حسين، فيما يترشح على مقاعد أمناء الحفظ ، وائل وجيه، وأيمن صبرى، وياسر زعزع، وعمرو الجناينى، ونضال عصر.

وعلى مقعد الرئيس، اللواء محمد عبد السلام الرئيس الحالى، وأشرف الضبع، وعلى مقعدى ذوى الخبرة ترشح أحمد سعد، والخبيرة المصرفية لميس نجم، وعمرو بهاء، ومحمد كفافى.

وتأسست شركة مصر للمقاصة وتسوية المعاملات المالية بموجب حكم المادة 130من اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992، كان الغرض الرئيس للشركة من إنشاء الشركة هو القيام بنشاط المقاصة وتسوية المعاملات التى تتم على الأوراق المالية بالبورصة وتطبيق نظام الحيازة المركزية للأوراق المالية.