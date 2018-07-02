فلاح يتهم شخصين بالدقهلية بالتسبب فى حريق مزرعته ونفوق 3 رؤوس ماشية

الدقهلية - شريف الديب

اتهم صاحب مزرعة اثنين من أهالي قريته بالتسبب فى حريق مزرعته بناحية قرية طهوار التابعة لمركز السنبلاوين ونفوق رؤوس الماشية به.

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، ورود بلاغ لمركز شرطة السنبلاوين، من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بحظيرة ماشية كائنة بقرية " طهواى " دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل مأمور المركز، والرائد أحمد فريد رئيس مباحث المركز، وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وتم السيطرة على الحريق وإخماده وبالفحص تبين، نشوب الحريق بحظيرة ماشية مشيدة بالبلوك الأبيض ومعروشة بالسدة والعروق الخشبية خارج الكتلة السكنية ملك المدعو حسن ب. ح. 65 سنة فلاح، ومقيم بذات القرية.

نجم عن ذلك نفوق 3 رؤوس ماشية " جاموس " واحتراق كمية من قش الأرز وعلف الماشية، ولم ينجم عنه ثمة إصابات بالأرواح البشرية بسؤال مالك الحظيرة اتهم كلًا من: شعبان ا. س، وتامر ا. ش. - يقيمان بالذات القرية، بالتسبب فى الحريق لقيام كلا منهما بإلقاء عقب سيجارة مشتعل بجوار كمية من القش المشونة خلف الحظيرة.

تم التحفظ على مكان الحريق وإخطار قسم الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة، وتم إخطار الإدارة البيطرية لدفن الماشية النافقة بالطريقة الصحية الأمنية.