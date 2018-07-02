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غرفة التجارة البولندية: عدد كبير من شركاتنا ترغب فى العمل بالسوق المصرى - صور

الإثنين، 02 يوليه 2018 12:38 م
غرفة التجارة البولندية: عدد كبير من شركاتنا ترغب فى العمل بالسوق المصرى - صور اتفاقية مجلس الاعمال المصرى البولندى
كتب: اسلام سعيد - تصوير محمد الحصرى
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أكد جانوس ويمبسكي، نائب رئيس غرفة التجارة البولندية، أن وفد الشركات البولندية الذى يزور القاهرة حاليا يضم عدد كبير من الشركات الصناعية الرائدة فى بولندا والتى ترغب فى العمل بالسوق المصرى خلال المرحلة المقبلة.

 

وأشار إلى أن زيارة وزير الاستثمار والتنمية البولندى للقاهرة، على رأس وفد من رجال الأعمال البولنديين تمهد الطريق لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية المتميزة بين مصر وبولندا.

 

جاء ذلك خلال فعاليات منتدى الأعمال المصرى البولندى الذى نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية تحت عنوان "آفاق التعاون الاقتصادى"، وشارك فيه عدد كبير من رجال الأعمال بالبلدين.

 

وأشار إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر وبولندا الذى سجل العام الماضى 418 مليون دولار لا يعكس الإمكانات الاقتصادية للبلدين، مشيرا إلى أهمية دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدولتين.

 


 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


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