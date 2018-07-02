غادة والى تطلق اليوم حملة "السنين الأولى تفرق" للتوعية برعاية الأطفال

كتب مدحت وهبة

تطلق غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى اليوم الإثنين حملة توعوية تحت عنوان " السنين الأولى بتفرق" للتأكيد على أهمية السنوات الأولى للأطفال ودور الأباء فيها، بحضور برونو مايس ممثل اليونيسيف في مصر والعديد من الشخصيات المهتمين بقضايا الطفولة المبكرة.

تنظم الحملة التوعوية بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة "يونيسف"، فى اطار الجهود المبذولة من جانب الوزارة نحو تنمية الطفولة المبكرة وتعزيز الصحة البدنية والفكرية والنفسية للطفل في السنين الأولى من العمر في جو أسرى صحى وسليم مع مراعاة الدور الإيجابى للتربية الوالدية وتأثيرها المباشر على الأطفال.

سيتضمن اللقاء تقديم عدد من العروض حول أهمية السنوات الاولى فى حياة الاطفال ودور الاب في التنشئة الاجتماعية السليمة لحياة الطفل.

ومن المقرر أن يشهد فعاليات الاحتفال عدد من الشخصيات العامة والمهتمين بمجال الأمومة والطفولة ،حيث يتم استعراض تجاربهم الشخصية في تنشئة ابنائهم خلال السنوات الاولى من اعمارهم .

جدير بالذكر ان وزارة التضامن الاجتماعى تقوم أيضا بالعمل على تنفيذ برنامج "تنمية الطفولة المبكرة"، وإتاحه خدمات تعليمية وتربوية موسعه وذات جودة عالية للأطفال فى المرحلةالعمرية من المولد وحتى 4 سنوات، وتستهدف المبادرة السماح للأم المصرية الخروج لسوق العمل والطفل المصرى بالنمو العقلى والوجدانى، حيث خصصت الحكومة 250 مليون جنية لتطوير الحضانات فى المرحلة الأولى وسيتم التوسع فى إنشاء نوعيات جديدة من الحضانات لرفع نسبة التغطية والإتاحة، وتحقيق المواءمة مع متطلبات احتياجات المجتمع المصرى وأن النطاق الجغرافى لبرنامج تنمية الطفولة المبكرة فى المرحلة الأولى فى محافظات القاهرة والجيزة والغربية والبحر الأحمر وأسوان والإسكندرية.