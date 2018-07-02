عمرو نصار ووزير الاستثمار البولندى يوقعان بيان ختام المشاورات الثنائية - صور

وقع المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة جيرزى كوشينسكى وزير الاستثمار والتنمية البولندى البيان الختامى للجولة الأولى للمشاورات الثنائية بين مصر وبولندا والتى عقدت بالقاهرة صباح اليوم – والمقرر عقدها سنويا بكلا البلدين بالتناوب، حيث تمت مناقشة أهم الموضوعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين، وتم توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارتين فى هذا الصدد.

وشارك فى الجولة الأولى للمشاورات من الجانب المصرى وزارت الزراعة واستصلاح الأراضى والسياحة والخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبنك مصر وبنك تنمية الصادرات ومصلحة الكفاية الإنتاجية وهيئة تنشيط السياحة ومجلس الأعمال المصرى للتعاون الدولى والاتحاد العام للغرف التجارية.

كما شارك فى الجولة الأولى للمشاورات من الجانب البولندى بنك التنمية البولندى BGK ووزارة الزراعة البولندية (الحجر البيطرى)، المنطقة البولندية الخاصة لإقليم Katowize والوكالة البولندية للتجارة والاستثمار وغرفة التجارة والصناعة البولندية ووزارة البنية التحتية .

وأوضح المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن الجولة الأولى للمشاورات قد تناولت تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى عدد من المجالات تضمنت:

• التعاون المصرفي:

- تم توقيع اتفاق تعاون بين بنك مصر والبنك المصرى لتنمية الصادرات مع بنك التنمية البولندى BGK بهدف التعاون فى المجال المصرفى من خلال تمويل المشروعات المشتركة، علماً بأن وفداً من بنك مصر قد قام مؤخراً بزيارة بولندا لمناقشة تفاصيل الاتفاق وعدد من المشروعات المقترح تمويلها من الجانبين.

• الزراعة:

- بحث الجانبان عددا من الموضوعات المشتركة والخاصة بالحجر الزراعى والبيطري، وتم الاتفاق على اتخاذ الإجراءات النهائية الخاصة بتوقيع اتفاق تعاون بين وزارة الزراعة المصرية ونظيرتها البولندية يستهدف تعزيز التعاون المشترك فى المجالات الزراعية المختلفة ونفاذ المنتجات الزراعية المصرية إلى السوق البولندية.

• إنشاء منطقة صناعية بولندية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس:

- تم بحث خطوات إنشاء منطقة صناعية بولندية تابعة للمنطقة البولندية الخاصة لإقليم Katowize مع ممثلى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

• التجارة والاستثمار:

- تم الاتفاق على توقيع اتفاق تعاون بين الوكالة البولندية للتجارة والاستثمار وكل من التمثيل التجارى المصرى والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وذلك لتكثيف الأنشطة التجارية والاستثمارية المتبادلة وتبادل المعلومات، كما تم الإعلان الرسمى عن الافتتاح الجديد للمكتب التجارى البولندى فى مصر.

• إنشاء الغرفة التجارية المصرية البولندية المشتركة:

- تم توقيع عقد انشاء الغرفة التجارية المصرية البولندية المشتركة بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وغرف التجارة والصناعة البولندية، كما تم بحث امكانيات تشكيل مجلس أعمال مصرى بولندي.

• التعليم الفنى والتدريب المهني:

- تمت مناقشة أوجه التعاون بين مصر وبولندا فى مجالات التعليم المهنى والفني، حيث قامت مصلحة الكفاية الإنتاجية بصفتها أحد الجهات المصرية المسئولة عن التعليم الفنى والتدريب المهنى بتقديم مقترح للتعاون مع الجهات البولندية المناظرة وذلك من خلال تدريب العمالة الفنية فى مجالات التعدين ومواد البناء وكذا من خلال قيام الجانب البولندى بتوفير جزء من المعدات الخاصة بتلك المجالات فى المراكز الفنية التابعة للمصلحة مثل مركز تدريب السويس والذى سيخدم المشروعات التى سيتم إنشائها فى المنطقة الصناعية البولندية فى العين السخنة والمخطط إنشائها داخل نطاق الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

• السياحة:

- تم بحث إمكانية عودة الطيران المنتظم بين القاهرة ووارسو من جانب شركة الخطوط البولندية LOT، هذا إلى جانب الترويج للسياحة العلاجية فى مصر، وإطلاق عدد من القوافل السياحية المصرية إلى اهم المدن البولندية للتواصل مع الشركات السياحية البولندية الكبرى والترويج لملف السياحة فى مصر.

Business Tourism

كما تمت مناقشة سبل الترويج السياحى لمصر بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة وإطلاق مفهوم الـوالذى يمكن من خلاله الاستفادة من الأحداث والمؤتمرات الاقتصادية البولندية المختلفة التى يشارك بها عدد كبير من رجال الأعمال من الدول المختلفة فى الترويج للسياحة فى مصر.