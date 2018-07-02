على عبد العال يرفع الجلسة العامة.. ورئيس الوزراء يلقى بيان الحكومة غدا

كتبت : نورا فخرى

رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، بعد الموافقة على مشروع القانون المٌقدم من النائبة ميرفت إليكسان على قانون الضريبة على الدخل، ومشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك.

ودعا رئيس مجلس النواب، فى ختام الجلسة العامة المنعقدة اليوم، إلى انعقاد الجلسة التالية غدًا الثلاثاء فى تمام الساعة العاشرة صباحًا.

وحسب جدول أعمال مجلس النواب، من المتوقع أن تشهد جلسة غدًا الثلاثاء، الموافق 3 يوليو، بيان الحكومة، لاسيما وأن المدة القانونية المحددة بـ20 يوما لتقديم الحكومة برنامجها إلى البرلمان من تاريخ تشكيلها تنتهى يوم 4 يوليو، لاسيما وأنها أدت اليمين الدستورية فى 14 يونيو الماضى.