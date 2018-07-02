video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 02 يوليه 2018 04:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

على عبد العال يرفع الجلسة العامة.. ورئيس الوزراء يلقى بيان الحكومة غدا

الإثنين، 02 يوليه 2018 03:47 م
على عبد العال يرفع الجلسة العامة.. ورئيس الوزراء يلقى بيان الحكومة غدا الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب
كتبت : نورا فخرى
إضافة تعليق

رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، بعد الموافقة على مشروع القانون المٌقدم من النائبة ميرفت إليكسان على قانون الضريبة على الدخل، ومشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك.

 

ودعا رئيس مجلس النواب، فى ختام الجلسة العامة المنعقدة اليوم، إلى انعقاد الجلسة التالية غدًا الثلاثاء فى تمام الساعة العاشرة صباحًا.

 

وحسب جدول أعمال مجلس النواب، من المتوقع أن تشهد جلسة غدًا الثلاثاء، الموافق 3 يوليو، بيان الحكومة، لاسيما وأن المدة القانونية المحددة بـ20 يوما لتقديم الحكومة برنامجها إلى البرلمان من تاريخ تشكيلها تنتهى يوم 4 يوليو، لاسيما وأنها أدت اليمين الدستورية فى 14 يونيو الماضى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون الجمارك

اخر الاخبار

اخبار السياسة

اخبار البرلمان

مجلس النواب

الحكومة




لا تفوتك
التعليم تعلن فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية عبر موقعها الرسمى

التعليم تعلن فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية عبر موقعها الرسمى

شيوخ وشباب"صاحبة الجلالة" يؤيدون قانون تنظيم الصحافة والإعلام ..مكرم محمد أحمد : أعطى للمجلس الأعلى للإعلام جميع الصلاحيات ومواده جيدة.. أسامة هيكل: يرى النور خلال أيام ومهاجموه لم يطلعوا عليه

شيوخ وشباب"صاحبة الجلالة" يؤيدون قانون تنظيم الصحافة والإعلام ..مكرم محمد أحمد : أعطى للمجلس الأعلى للإعلام جميع الصلاحيات ومواده جيدة.. أسامة هيكل: يرى النور خلال أيام ومهاجموه لم يطلعوا عليه

بعيدًا عن إخفاقات كرة القدم.. الألعاب الشهيدة تحفظ ماء وجه المصريين فى البحر المتوسط.. مصر فى المركز الخامس برصيد 45 ميدالية.. نجوم الذهب يحصلون على 18 ميدالية.. والأثقال والملاكمة كلمة السر فى تراجونا

بعيدًا عن إخفاقات كرة القدم.. الألعاب الشهيدة تحفظ ماء وجه المصريين فى البحر المتوسط.. مصر فى المركز الخامس برصيد 45 ميدالية.. نجوم الذهب يحصلون على 18 ميدالية.. والأثقال والملاكمة كلمة السر فى تراجونا

مفاجأة.. عرض ظهير الزمالك على الأهلى واعتذار محمد يوسف

مفاجأة.. عرض ظهير الزمالك على الأهلى واعتذار محمد يوسف

كأس العالم 2018.. البرازيل فى أول اختبار حقيقى بالمونديال أمام المكسيك

كأس العالم 2018.. البرازيل فى أول اختبار حقيقى بالمونديال أمام المكسيك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة