عزام الأحمد: لا يوجد حاجة لحوارات واتفاقيات جديدة بشأن المصالحة

كتب مصطفى عنبر

أكد عضو تنفيذية المنظمة، ومركزية"فتح" عزام الأحمد، أنه لايوجد حاجة لحوارات واتفاقيات جديدة ولا وسطاء جدد بشأن المصالحة الوطنية بين الفصائل، وإنما المطلوب تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، قائلًا: "نتمسك بالشقيقة مصر كوسيط نزيه يحظى بثقة كل فلسطينى وكل الفصائل الفلسطينية، حيث أن هناك قرار من الجامعة العربية بتكليف مصر بهذا الشأن".

وقال الأحمد فى تصريحات صحفية له اليوم بالقاهرة، إن "مصر وجهت دعوات بالفعل، وبدأت التحرك مع الأطراف جميعا"، مؤكدًا أن الوقت لم يعد يحتمل التأجيل، مشددا على ضرورة أن تستلم حكومة الوفاق الوطنى إدارة شئون قطاع غزة بالكامل.