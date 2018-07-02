video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 02 يوليه 2018 08:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

عزام الأحمد: لا يوجد حاجة لحوارات واتفاقيات جديدة بشأن المصالحة

الإثنين، 02 يوليه 2018 07:59 م
عزام الأحمد: لا يوجد حاجة لحوارات واتفاقيات جديدة بشأن المصالحة عزام الأحمد
كتب مصطفى عنبر
إضافة تعليق
أكد عضو تنفيذية المنظمة، ومركزية"فتح" عزام الأحمد، أنه لايوجد حاجة لحوارات واتفاقيات جديدة ولا وسطاء جدد بشأن المصالحة الوطنية بين الفصائل، وإنما المطلوب تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، قائلًا: "نتمسك بالشقيقة مصر كوسيط نزيه يحظى بثقة كل فلسطينى وكل الفصائل الفلسطينية، حيث أن هناك قرار من الجامعة العربية بتكليف مصر بهذا الشأن". 
 
وقال الأحمد فى تصريحات صحفية له اليوم بالقاهرة، إن "مصر وجهت دعوات بالفعل، وبدأت التحرك مع الأطراف جميعا"، مؤكدًا أن الوقت لم يعد يحتمل التأجيل، مشددا على ضرورة أن تستلم حكومة الوفاق الوطنى إدارة شئون قطاع غزة بالكامل.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عزام الأحمد يلتقى مسئولا مصريا لبحث تحقيق المصالحة مع حماس

حماس تهاجم عزام الأحمد: مستمر فى لغة التكذيب والتخوين للشعب الفلسطينى

عزام الأحمد والسفير دياب اللوح يزوران الأسير المحرر طارق عز الدين فى مصر

فلسطين

عزام الاحمد

الجامعة العربية

القاهرة

الفصائل الفلسطينية




لا تفوتك
السيسي يوجه بتطوير منظومة تأمين الطرق لمواجهة الحوادث وتوفير خدمات للمواطنين

السيسي يوجه بتطوير منظومة تأمين الطرق لمواجهة الحوادث وتوفير خدمات للمواطنين

على عبد العال: لا صحة لفرض ضرائب على التركة والميراث ولا يجوز للمشرع ذلك

على عبد العال: لا صحة لفرض ضرائب على التركة والميراث ولا يجوز للمشرع ذلك

ليفربول يكافئ محمد صلاح بتجديد تعاقده 5 سنوات.. الريدز يحمى الفرعون المصرى من إغراءات عمالقة أوروبا بزيادة راتبه الأسبوعى لـ200 ألف إسترلينى.. أفراح بين جماهير النادى ببقاء "صياد الجوائز".. وكلوب يبارك القرار

ليفربول يكافئ محمد صلاح بتجديد تعاقده 5 سنوات.. الريدز يحمى الفرعون المصرى من إغراءات عمالقة أوروبا بزيادة راتبه الأسبوعى لـ200 ألف إسترلينى.. أفراح بين جماهير النادى ببقاء "صياد الجوائز".. وكلوب يبارك القرار

رئيس "العاصمة الإدارية": الطرح الثالث للأراضى خلال أسبوعين.. لن نطرح قطع للأفراد ونستهدف المطورين.. زكى عابدين: يحظر على الجمعيات والشركات تقسيم الأراضى وبيعها للمواطنين.. ويؤكد: سحب التخصيص من غير الملتزمين

رئيس "العاصمة الإدارية": الطرح الثالث للأراضى خلال أسبوعين.. لن نطرح قطع للأفراد ونستهدف المطورين.. زكى عابدين: يحظر على الجمعيات والشركات تقسيم الأراضى وبيعها للمواطنين.. ويؤكد: سحب التخصيص من غير الملتزمين

"إف.بى.آى" يعلن إحباط هجوم إرهابى بولاية أوهايو فى عيد الاستقلال

"إف.بى.آى" يعلن إحباط هجوم إرهابى بولاية أوهايو فى عيد الاستقلال

كأس العالم 2018.. البرازيل تنهى مغامرة المكسيك وتتأهل لربع النهائى

كأس العالم 2018.. البرازيل تنهى مغامرة المكسيك وتتأهل لربع النهائى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة