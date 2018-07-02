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الإثنين، 02 يوليه 2018 02:30 م
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عامل يتخلص من حياته بالانتحار شنقا لمروره بأزمة نفسية فى الدقهلية

الإثنين، 02 يوليه 2018 01:01 م
عامل يتخلص من حياته بالانتحار شنقا لمروره بأزمة نفسية فى الدقهلية اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية
الدقهلية شريف الديب
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تخلص عامل من قرية الشبول التابعة لمركز المنزلة فى الدقهلية، من حياته بالانتحار شنقا لمروره بازمة نفسية.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة المنزلة، من المدعو محمد م.م 45 سنة عمدة قرية "الشبول " دائرة المركز، ومقيم بها بقيام أحد الأشخاص، بالانتحار شنقاً داخل شقته.

على الفور، انتقل الرائد أحمد السادات رئيس وحدة مباحث المركز، ومأمور المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الشقة كائنة بالطابق الثانى بمنزل مكون من ثلاث طوابق، ووجود جثة المدعو عبدالرحمن م. .أ. 37 سنة عامل , ومقيم بذات القرية، مسجاة على الأرض بغرفة نومه، ووجود سحجات وإحمرار وحبل مربوط حول الرقبة، كما تبين وجود آثار لربط حبل بحلقة سقف الغرفة وبرميل أسفلها.

بسؤال شقيقه . 31 سنة عامل ، ومقيم بذات القرية  قرر بأنه حال دخوله شقة شقيقه المتوفى فوجئ بتواجده ملقى على الأرض، وأضاف بأنه كان يُعانى من مرض نفسى، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.  

تم نقله إلى مستشفى المنصورة الدولى، وانتداب الطبيب الشرعى للتشريح لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وبالعرض على النيابة العامة، طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

 

 
 

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